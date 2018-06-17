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Анонс матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 17 червня

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Анонс матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 17 червня
Анонс матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 17 червня

На Чемпіонаті світу 17 червня, після чотирьох матчів напередодні у суботу, у неділю буде зіграно лише три гри. Однак у двох з них зіграють головні претенденти на перемогу на турнірі – збірні Німеччини та Бразилії.

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Розпочне ж четвертий ігровий день матч між збірними з групи E – Коста-Рики та Сербії о 15:00. За певних умов, це буде гра, де може визначитися одна з путівок у плей-оф від цього квартету, де також грають збірні Бразилії та Швейцарії. Саме бразильці – головні претенденти на першу сходинку у групі.

О 18:00 годині розпочнеться матч між збірними Німеччини та Мексики. У 2017 році ці команди вже зустрічалися на офіційному турнірі на території Росії – на Кубку Конфедерації. Тоді розгромну перемогу здобув "бундестім". Більше шансів на перемогу, на думку букмекерів, у команди Йоахіма Льова і у цьому матчі.

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Закриватиме ж ігровий день матч між збірними Бразилії та Швейцарії. "Пентакампеоне" приїхали на Чемпіонат світу у якості одного з фаворитів. І свій статус їм слід підтверджувати вже з першої гри.

Читайте також: Бразилія – Швейцарія: букмекери назвали фаворита матчу Чемпіонату світу

У той час у російській тюрмі продовжуватиме голодування незаконно засуджений український режисер Олег Сенцов. Для нього це буде 34-ий день голодування, яке він оголосив 14 травня з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях. Активісти в Україні і у всьому світу продовжують вимагати від Росії і президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

Станом на ранок 17 червня стало відомо, що за попередню добу, 16 червня, російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню 27 разів, з них 5 разів застосовували важке озброєння. 

Під час бойових дій минулої доби два наших воїна отримали поранення, їхньому життю нічого не загрожує. За даними розвідки, минулої доби знищено одного окупанта.

В цей день чотири роки тому – 17 червня 2014 року – відбувся напад на колону ЗСУ під Металістом. Щонайменше 16 загиблих бійців 128-ї, 80-ї бригад та батальйону "Айдар".

 

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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