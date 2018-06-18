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Анонс матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 18 червня

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Анонс матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 18 червня
Анонс матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 18 червня

На Чемпіонаті світу у понеділок, 18 червня, буде зіграно три матчі. У кожному з них візьме участь європейська збірна. Серед них і дві команди, які можуть поборотися як не за чемпіонство, то за вихід у півфінал з великою ймовірністю.

Першими о 15:00 на поле вийдуть збірні Швеція – Південна Корея. Ці збірні виступають в одній групі разом зі збірними Німеччини та Мексики, які напередодні створили поки головну сенсацію Мундіалю. Кожна з них може претендувати на вихід з групи. Однак після поразки Німеччини, боротьба за місце плей-оф у цьому квартеті лише загостриться. Відтак переможець цього матчу буде мати шанси "зачепитися" за прохід у наступний раунд. 

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Другий матч 18 червня – гра збірної Бельгії проти Панами. Якщо бельгійців і немає в топ-5 збірних, які можуть виграти Чемпіонат, хоча їх шанси доволі великі, то збірна Панами – серед головних аутсайдерів турніру, на рівні зі збірною Саудівської Аравії. Відтак від цього матчу можна очікувати чимало голів і перемогу європейської збірної. У випадку нічиї чи поразки бельгійців – це буде ще один сенсаційний рахунок. 

Головний матч дня – Англія проти Тунісу – "три леви" проти "орлів Карфагену" о 21:00. Серед фаворитів матчу англійців. Але й збірна Тунісу не простий суперник. Комана має в своєму активі добротних виконавців, які здатні забивати, що і показали товариські матчі перед стартом Мундіалю. Тож найкраща в рейтингу ФІФА африканська збірна (21-а позиція) може нав'язати боротьбу англійцям, а надалі втрутитися у боротьбу за вихід в плей-оф.

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У той час на Донбасі упродовж минулої доби, 17 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойові дії тривали на окремих напрямках із застосуванням переважно стрілецької зброї. Противник минулої доби 20 разів порушував режим припинення вогню, з них 6 разів із застосуванням мінометів. Підрозділи Об’єднаних сил ставали на заваді провокаційним діям ворога та давали йому адекватну відповідь. Втрат наших військ поточної доби немає.

18 червня продовжує своє голодування український режисер Олег Сенцов, якого незаконно утримують у російській в'язниці. Голодування він оголосив ще 14 травня в знак протесту проти викрадення та затримання українців як в Росії, так і окупованому Криму. 18 червня буде 35-ий день його голодування. #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

 

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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