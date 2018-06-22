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Анонс матчів Чемпіонату світу з футболу 22 червня

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Анонс матчів ЧС-2018 22 червня
Анонс матчів ЧС-2018 22 червня

На Чемпіонат світу з футболу 2018 22 червня буде зіграно три матчі. Традиційно для другого туру, деякі команди, у випадки перемоги, зможуть гарантувати собі місце в плей-оф.

Першими зіграють збірні Бразилії та Коста-Рики. Після не надто вдалого початку виступів на турнірі, "пентакампеоне" прагнутимуть виграти цей матч. В іншому випадку вони можуть повторити "досягнення" збірної Аргентини, яка опинилася за крок від вильоту з Чемпіонату світу.

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На заваді збірній Бразилії може стати воротар Кейлор Навас. Він доволі впевнено відіграв у матчі зі збірною Сербії, однак єдиний гол зі штрафного приніс перемогу європейській збірній. Попри це, саме бразильців вважають фаворитами цього матчу.

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Другий матч 22 червня – гра збірних Нігері та Ісландії. Невідомо, який футбол можна очікувати від цих двох команд. Африканська збірна має хороший підбір виконавців, у той час як ісландці славляться командною грою. Тож матч може закінчитися як нульовою нічиєю (чого ще не було на цьому Мундіалі), так і перемогою однієї з команд з різницею в два голи й більше.

Третій матч – Сербія проти Швейцарії. Букмекери не зуміли віддати однозначну перевагу одній з команди, видавши майже рівні коефіцієнти (дещо кращий показник у збірної Сербії). Адже після перших матчів було важко зробити однозначні висновки. Швейцарці зуміли встояти під натиском збірної Бразилії й переломити хід поєдинку. Зігравши у нічию. Серби ж обіграли Коста-Рику. В останніх також доволі потужний підбір гравців, які грають у провідних клубах.

У випадку перемоги збірної Сербії, балканці гарантуватимуть собі місце у плей-оф. У такому випадку швейцарці питання виходу в 1/8 фіналу будуть вирішувати вже у наступному матчі. Але і тоді не все залежатиме від них. У випадку інших результатів ситуація в групі E буде доволі заплутаною, і лідери квартету визначаться вже 27 червня.

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Теги: Новини спорту ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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