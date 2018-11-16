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      Анорексія: через що виникає страшна недуга

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      Анорексія: через що виникає страшна недуга
      Анорексія: через що виникає страшна недуга / stlukesokc.org

      16 листопада світ відзначає День боротьби з анорексією. Вважається, що анорексія – це відмова від їжі заради того, щоб виглядати стрункіше. Та деякі люди стараються надто багато, мало ходять та більше тренуються.

      Для них зайвий грам – це ганьба, інформує lifehacker.

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      Наразі медики не можуть встановити точних причин, але припускають, що на розвиток анорексії впливає кілька факторів:

      1. Генетичні фактори

      Існує версія, що схильність до анорексії є у генах. Тому до групи ризику відносять найближчих родичів (батьків, братів або сестер) тих, у кого вже були діагностовані розлади харчової поведінки.

      2. Психологічні фактори

      Надто емоційні люди з підвищеним рівнем тривожності й прагненням до ідеального тіла думають, що вони не достатньо худі. Через що й виникає анорексія.

      Вікові фактори
      Вікові фактори

      3. Вікові фактори

      До груп ризику можна віднести підлітків, оскільки вони недостатньо впевнені в собі і їм потрібне соціальне схвалення. Також на це впливає гормональна перебудова, у людей старше 40 років анорексія виникає рідко

      4. Соціальні фактори

      Через сучасну культуру, яка прирівнює стрункість до успіху, людина відчуває невпевненою у собі. І щоб підвищити впевненість вона намагається знизити вагу.

      5. Статеві фактори

      Анорексія у 4 рази частіше виникає у дівчат та жінок, ніж у хлопців та чоловіків.

      6. Дієтичні фактори

      До анорексії може призвести дієти. Відомо, що відмова від їжі змінює роботу мозку, він стає більш уразливим до розвитку всіляких неврологічних порушень.

      7. Стресові фактори

      Сильні емоції та складні ситуації можуть вплинути на вагу людини. Вони послаблюють захисні властивості психіки і стають передумовами для анорексії.

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      Та варто розуміти, що анорексія, як і більшість неврологічних розладів, розвивається поступово. Тому на ранніх етапах її можна перемогти.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Психологія
      Джерело: 24 Канал
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