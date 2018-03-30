Анастасія Приходько показала свою 8-річну доньку: фото

Українська співачка Анстасія Приходько привітала свою доньку Нану з днем народження. Дівчинці 30 березня виповнилося 8 років.

Приходько написала миле вітання у мережі, назвавши дівчинку своєю королевою.

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"8 років тому я стала мамою вперше! Хотіла хлопчика, бо не знала, що я буду робити з дівчинкою! Коли Чіпі з’явилася на світ, я зрозуміла, що це моя королева, яку треба зробити найщасливішою у світі! З днем народження", – написала співачка.

Допис, поширений Анастасія Приходько (@prykhodko_official) 30 Бер 2018 р. о 12:19 PDT

Нагадаємо, батьком доньки Приходько є грузинський бізнесмен Нурі Кухілава. З ним вона розійшлася у 2013-му році, і того ж року одружилася з нинішнім чоловіком Олександром.

2 роки тому Приходько стала мамою вдруге – вона народила сина Гордія.