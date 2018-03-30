Анастасія Приходько показала свою 8-річну доньку: фото
Українська співачка Анстасія Приходько привітала свою доньку Нану з днем народження. Дівчинці 30 березня виповнилося 8 років.
Приходько написала миле вітання у мережі, назвавши дівчинку своєю королевою.
Читайте також: Джамала народила первістка: відоме ім'я дитини
"8 років тому я стала мамою вперше! Хотіла хлопчика, бо не знала, що я буду робити з дівчинкою! Коли Чіпі з’явилася на світ, я зрозуміла, що це моя королева, яку треба зробити найщасливішою у світі! З днем народження", – написала співачка.
Нагадаємо, батьком доньки Приходько є грузинський бізнесмен Нурі Кухілава. З ним вона розійшлася у 2013-му році, і того ж року одружилася з нинішнім чоловіком Олександром.
2 роки тому Приходько стала мамою вдруге – вона народила сина Гордія.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі