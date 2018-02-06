"Антибандерівський закон" Польщі є ударом в спину воюючій Україні, – Парубій

Закон про Інститут національної пам'яті Польщі, який передбачає покарання за заперечення "злочинів українських націоналістів", є недружнім кроком стосовно України та "ударом у спину".

Про це заявив спікер Верховної Ради України Андрій Парубій в ефірі телеканалу ICTV.

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Цей закон є ударом в спину воюючій Україні. Від нього не отримають вигоди ні у Варшаві, ні в Києві. Тільки одна вигода може бути – в Кремлі для розпалювання ворожнечі. Я вважаю, що цей крок є недружнім. Мені прикро, що цей закон прийнятий, коли Україна і українці захищають весь вільний світ від російської агресії,

– сказав він.

Парубій зазначив, що Україна нікому не дозволить вказувати, як формувати історичну пам'ять і як мають шанувати українських героїв.

Окрім того, спікер наголосив, що закон був прийнятий у той час, коли українці "своїми грудьми на передовій, на сході України, захищають увесь вільний світ і захищають, у тому числі, і Польщу, і поляків від російської агресії, російської окупації, як це було вже неодноразово в українській історії".

Як відомо, Сейм Польщі ухвалив законопроект про заборону пропаганди так званої "бандерівської ідеології". Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті Польщі, в якому передбачено кримінальну відповідальність за заперечення так званих "злочинів українських націоналістів" проти поляків.



Тим часом, спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що у вівторок, 6 лютого, Верховна Рада ухвалить постанову у зв'язку з ухваленням Сеймом і Сенатом Польщі так званого "антибандерівського закону".