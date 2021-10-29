Відповідне рішення схвалили 28 жовтня, частково задовольнивши клопотання детектива НАБУ. На підозрюваного ВАКС також поклав низку процесуальних обов'язків.

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До 5 грудня 2021 року він повинен:

прибувати на першу вимогу до детективів НАБУ, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, прокурора, суду;

не залишати населений пункт, в якому він проживає (місто Одеса), без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детективів НАБУ, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з особами, зазначеними в ухвалі суду;

утримуватися від відвідування будь-яких приміщень, зазначених в ухвалі;

здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд і в'їзд в Україну.

Колишнього заступника міського голови Одеси підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею про зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Зверніть увагу! У ВАКС не вказали імені підозрюваного, однак агентство "Інтерфакс-Україна" пише, що мовиться про колишнього віцемера Одеси Петра Рябоконя, якого звільнили з посади у квітні 2020 року.

Підозри Труханову та іншим

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова 6 жовтня підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову та ще 4 особам.

Підозрювані нібито незаконно передавали фірмам землю в оренду під забудову. Компанії натомість з часом привласнювали території.

За попередньою інформацією, загальна сума збитків одеській територіальній громаді становить 689 мільйонів гривень.

До слова, у кримінальному провадженні фігурують 16 осіб, із яких, за даними НАБУ, 10 є членами злочинної організації, а решта – учасниками злочинів.