Відповідне рішення схвалили 28 жовтня, частково задовольнивши клопотання детектива НАБУ. На підозрюваного ВАКС також поклав низку процесуальних обов'язків.

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До 5 грудня 2021 року він повинен:

  • прибувати на першу вимогу до детективів НАБУ, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, прокурора, суду;
  • не залишати населений пункт, в якому він проживає (місто Одеса), без дозволу детектива, прокурора або суду;
  • повідомляти детективів НАБУ, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
  • утримуватися від спілкування з особами, зазначеними в ухвалі суду;
  • утримуватися від відвідування будь-яких приміщень, зазначених в ухвалі;
  • здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд і в'їзд в Україну.

Колишнього заступника міського голови Одеси підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею про зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Підозри Труханову та іншим

  • Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова 6 жовтня підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову та ще 4 особам.
  • Підозрювані нібито незаконно передавали фірмам землю в оренду під забудову. Компанії натомість з часом привласнювали території.
  • За попередньою інформацією, загальна сума збитків одеській територіальній громаді становить 689 мільйонів гривень.

До слова, у кримінальному провадженні фігурують 16 осіб, із яких, за даними НАБУ, 10 є членами злочинної організації, а решта – учасниками злочинів.