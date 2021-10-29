Антикорсуд обрав запобіжний захід ексзаступникові Труханова
Джерело:ВАКС
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав для колишнього заступника мера Одеси Геннадія Труханова запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 3 мільйонів 806 тисяч 400 гривень.
Відповідне рішення схвалили 28 жовтня, частково задовольнивши клопотання детектива НАБУ. На підозрюваного ВАКС також поклав низку процесуальних обов'язків.
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До 5 грудня 2021 року він повинен:
- прибувати на першу вимогу до детективів НАБУ, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, прокурора, суду;
- не залишати населений пункт, в якому він проживає (місто Одеса), без дозволу детектива, прокурора або суду;
- повідомляти детективів НАБУ, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування з особами, зазначеними в ухвалі суду;
- утримуватися від відвідування будь-яких приміщень, зазначених в ухвалі;
- здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд і в'їзд в Україну.
Колишнього заступника міського голови Одеси підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею про зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, вчинене групою осіб за попередньою змовою.Зверніть увагу! У ВАКС не вказали імені підозрюваного, однак агентство "Інтерфакс-Україна" пише, що мовиться про колишнього віцемера Одеси Петра Рябоконя, якого звільнили з посади у квітні 2020 року.
Підозри Труханову та іншим
- Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова 6 жовтня підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову та ще 4 особам.
- Підозрювані нібито незаконно передавали фірмам землю в оренду під забудову. Компанії натомість з часом привласнювали території.
- За попередньою інформацією, загальна сума збитків одеській територіальній громаді становить 689 мільйонів гривень.
До слова, у кримінальному провадженні фігурують 16 осіб, із яких, за даними НАБУ, 10 є членами злочинної організації, а решта – учасниками злочинів.