Антикорупціонера спіймали на хабарі на Харківщині
17:57, сьогодні 368 Читать новость на русском
Завідувача сектору з питань запобігання корупції Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області затримали за вимагання хабара від колеги по службі.
За даними Генпрокуратури, 8 тисяч доларів чиновник вимагав від колеги по службі за неповідомлення уповноважених правоохоронних органів про злочин. А саме - несвоєчасне внесення змін до електронної декларації щодо придбання колегою у 2017 році рухомого майна – автомобілю.
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Чиновника затримали представники військової прокуратури Харківського гарнізону, Нацполіції та СБУ в Харківській області.
Джерело: 24 Канал
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