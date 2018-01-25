Антикорупціонера спіймали на хабарі на Харківщині

Завідувача сектору з питань запобігання корупції Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області затримали за вимагання хабара від колеги по службі.

За даними Генпрокуратури, 8 тисяч доларів чиновник вимагав від колеги по службі за неповідомлення уповноважених правоохоронних органів про злочин. А саме - несвоєчасне внесення змін до електронної декларації щодо придбання колегою у 2017 році рухомого майна – автомобілю.

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Чиновника затримали представники військової прокуратури Харківського гарнізону, Нацполіції та СБУ в Харківській області.