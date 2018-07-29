Чому гряде жорсткий діалог між Вашингтоном і Україною

Під вигуки "Ганьба!" кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів оголосила висновок. Попри всі факти перешкоджання НАБУ розслідувати справи щодо корупціонерів, спеціалізованого прокурора Назара Холодницького залишили на посаді, обмежившись лише доганою.

Назар Холодницький зберігає за собою посаду антикорупційного прокурора, а вся антикорупційна боротьба в Україні опинилася під великою загрозою.

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Таким чином, узаконивши змову, нинішня влада лишила НАБУ сам на сам з корупціонерами. Зрада Холодницького та подальше рішення не звільняти його з посади позбавила антикорупційне бюро ключового союзника в своїй діяльності.

Під час розгляду справи Холодницький позичав у Сірка очі, вигадуючи кожного разу нові пояснення своїх дій. Так, попереджаючи клієнтів НАБУ про слідчі дії, як тепер стверджує Холодницький, він лише, цитую, "намагався встановити психологічний контакт". Сміх та й годі! В інших випадках Холодницький називав це спробою "увійти в довіру".



Назар Холодницький

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, що зберегла Холодницького на посаді, контролюється генпрокурором. Перший заступник цієї комісії – колишній соратник Юрія Луценка в "Народній самообороні". А коли обирали членів комісії, то всі делегати голосували за командою згори за погоджений з Луценком список, який сплив у пресі напередодні голосування.

Тому немає жодних сумнівів, що порятунок Холодницького руками підконтрольного Луценку органа – це сценарій влади з приборкання норовливого НАБУ, яке кинуло виклик системі кругової поруки. Відтак, під антикорупційну боротьбу підкладено тепер бомбу – ні, не уповільненої, а реактивної дії.

Зараз популярною є думка про те, що НАБУ і спеціалізована прокуратура Холодницького є обоє неправими, що обидві інституції взаємознищують один одного. Це є хибним та маніпулятивним твердженням. Адже САП під проводом Холодницького виявився просто зрадником інтересів своєї служби. Це так само, коли є вбивця, є вбитий, а ми кажемо, мовляв, обидва винуваті, обидва негідники. Це спрощене розуміння ситуації, до якого нас підштовхують корупціонери.

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Ми всі, громадяни України, є головними жертвами корупціонерів, і, відповідно, ми мали стати головними отримувачами вигоди від чесної влади. Але, окрім того, ошуканими себе почувають і міжнародні партнери України, що доклали великих зусиль до створення незалежних антикорупційних органів.

Зокрема, мені відомо, що посли країн Великої сімки зустрічалися з генпрокурором Луценком, аби той не гальмував звільнення Холодницького – на що вони почули відверту насмішку, коли Луценко став запевняти, що не впливає на комісію прокурорів.

Також міжнародні партнери України намагалися достукатися до совісті самого Холодницького. Вони делегували посла Німеччини Ернста Райхеля. Апелюючи до моральної сторони справи, той мав переконати Холодницького добровільно піти з посади в ім'я збереження довіри до САП та співпраці з НАБУ. Однак спроба була невдалою – Холодницький відмовався звільнятися.



Ернст Райхель

А після того, як комісія прокурорів лишила його на посаді, з різкою заявою виступило посольство Америки, яке, поставивши в приклад цивілізовані країни, закликало Холодницького піти добровільно. Ще раніше вони анулювали Холодницькому американську візу, що є дипломатичним ляпасом, визнаючи прокурора небажаною особою в Америці, посольство ставить його на один бік з відвертими шахраями, олігархами та політичними клоунами, яких також вносили в чорні списку останні роки – починаючи з Ахметова та Іванющенка і закінчуючи Ляшком. А серед прокурорських востаннє анулюванням візи карали Рената Кузьміна – слухняного інструмента репресивної машини Януковича.

Є всі ознаки того, що фактор САП може зіпсувати відносини з Америкою. Раніше Вашингтон вже домігся звільнення генпрокурора Шокіна, коли віце-президент Байден відставку цього, цитую, "сучого сина" пов'язав з наданням Америкою кредитних гарантій.

Зараз – новини полягають у тому, що на ключову посаду у Вашингтоні в Державному департаменті, відповідаючи за напрямок України та ще 5 країн регіону, переведено Джорджа Кента, колишнього заступника посла США в Україні. Кент останні два роки відповідав у посольстві за політичні контакти та антикорупційний напрямок, і його розуміння реалій України лише посилить більш жорсткий діалог між Вашингтоном і Україною.



Джордж Кент

Так само закликало Холодницького добровільно піти з посади українське представництво міжнародної антикорупційної організації Transparency International. Процитую: "Керівник інституції є її лідером та обличчям, тому його заплямована репутація підриває довіру до інституції, яку він очолює. Збереження незалежності та суспільної довіри до САП є критично важливими в процесі боротьби з корупцією в Україні".

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Ризики, описані Transparency International, очевидні – прокурор, який завдячує збереженню своєї посади корупціонерам, сам стає легкою іграшкою в їхніх руках. Він не лише блокуватиме слідство щодо своїх патронів. Він не лише підриватиме завзяття НАБУ. Він не лише дискредитуватиме Україну в очах світу. Він не лише девальвуватиме словосполучення "антикорупція". Він знищує віру українців на те, що можна жити інакше, і що варто боротися за кращу Україну без корупції.