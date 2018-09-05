Антикорупційне бюро отримало доступ до телефону нардепа-втікача Онищенка

Солом'янський райсуд Києва своєю постановою від 23 серпня надав Національному антикорупційному бюро України доступ до номеру телефону народного депутата Олександра Онищенка, який втік з країни.

Про це повідомляє "Судовий репортер".

Так, суд надав детективам доступ до телефону Онищенка, а саме до інформації за період з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2016 року, в тому числі до даних про місцеперебування абонентів, з якими контактував нардеп.

Читайте також: Фігуранти справи Онищенка захотіли домовитися із Назаром Холодницьким

За інформацією слідства, Онищенко використовував цей номер телефону у 2015-2016 роках, що підтверджується як протоколом його допиту, так і документами та речовими доказами, які були знайдені за місцем проживання політика.

Також відомо, що журналіст Дмитро Гнап надав слідству запис розмови з Онищенком у 2016 році, а також фото особистого листування нардепа. У цьому листуванні обговорювалися обставини отримання хабарів окремими депутатами та іншими вищими посадовими особами.

Нагадаємо, нардеп-утікач Олександр Онищенко є фігурантом так званої "газової справи". Його підозрюють у розкраданні держкоштів на понад мільярд гривень. Майже 2 роки нардеп переховується від слідства за кордоном.



Раніше Онищенко також заявляв, що має компромат на Президента України Петра Порошенка. Мовляв, впродовж року нардеп записував розмови з президентом на годинник із диктофоном і має докази того, що Порошенко скуповував голоси парламентарів для ухвалення потрібних йому законопроектів.