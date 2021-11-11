Слідство вважає Володимира Галантерніка творцем злочинної організації, яка незаконно захоплювала землі територіальної громади Одеси. І у такий спосіб завдала збитків місту на понад 558 мільйонів гривень.

До слова, наприкінці жовтня Уперше за час роботи: ВАКС відправив у в'язницю корупціонера

Справу проти Галантерніка тепер можна вести заочно

Володимир Галантернік наразі перебуває поза межами України. На цьому в Антикорупційному суді наголосили представники прокуратури: мовляв, підозрюваний роками більшу частину часу живе за кордоном.

У 2017 – 215 днів.

У 2018 – 221.

У 2019 – 240.

У 2020 – 191.

Це не змогли заперечити й адвокати, визнавши, що Галантернік дійсно часто буває у Лондоні, де мешкає його сім'я.

Ураховуючи все це, суддя Оксана Олійник 9 листопада дозволила проводити у справі заочне слідство.

Ще 2 листопада, нагадаємо, стало відомо, що бізнесмена Галантерніка оголосили у національний і міжнародний розшук.

Зверніть увагу: Сергій Стерненко ще у 2020 називав Геннадія Труханова та Володимира Галантерніка замовниками нападу на нього у 2018 році.

Як Україна дізналася про гучну справу щодо розкрадання землі в Одесі