Антикорупційний суд дозволив заочне слідство проти Галантерніка, бо той майже не буває в Україні

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) дозволив заочне розслідування справи про розкрадання земель в Одесі, у якій фігурує бізнесмен Володимир Галантернік, а також і міський голова Геннадій Труханов. Відповідне рішення ухвалила суддя Оксана Олійник, як повідомили у ЦПК (Центрі протидії корупції).

Слідство вважає Володимира Галантерніка творцем злочинної організації, яка незаконно захоплювала землі територіальної громади Одеси. І у такий спосіб завдала збитків місту на понад 558 мільйонів гривень.

До слова, наприкінці жовтня Уперше за час роботи: ВАКС відправив у в'язницю корупціонера

Справу проти Галантерніка тепер можна вести заочно

Володимир Галантернік наразі перебуває поза межами України. На цьому в Антикорупційному суді наголосили представники прокуратури: мовляв, підозрюваний роками більшу частину часу живе за кордоном.

У 2017 – 215 днів.

У 2018 – 221.

У 2019 – 240.

У 2020 – 191.

Це не змогли заперечити й адвокати, визнавши, що Галантернік дійсно часто буває у Лондоні, де мешкає його сім'я.

Ураховуючи все це, суддя Оксана Олійник 9 листопада дозволила проводити у справі заочне слідство.

Ще 2 листопада, нагадаємо, стало відомо, що бізнесмена Галантерніка оголосили у національний і міжнародний розшук.

Як Україна дізналася про гучну справу щодо розкрадання землі в Одесі

На початку жовтня генпрокурорка Венедіктова проінформувала про викриття масштабної схеми розкрадання землі в Одесі. Тоді вона заявила, що підозри підписані 5 людям, серед яких і мер міста Геннадій Труханов.

Наразі ж усі фігуранти на свободі, бо вийшли під заставу, і тільки Володимир Галантернік уник судового процесу, адже перебуває за кордоном України.