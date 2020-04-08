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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Бюджет надзвичайної ситуації: які зміни запропонує Шмигаль Раді з другої спроби

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      Шмигаль запропонує вдруге Раді розглянути зміни до бюджету на 2020 рік / Колаж 24 каналу

      Уряд Шмигаля переконаний, що державний бюджет на 2020 рік потрібно переглянути. Мета – боротьба з наслідками пандемії COVID-19 та економічної кризи. Але для цього потрібно буде скоротити витрати на освіту, науку, культуру та інші сфери.

      Навіщо міняти бюджет і що таке "Бюджет надзвичайної ситуації"

      Представники всіх фракцій розкритикували попередній варіант запропонованих Кабміном змін до бюджету. Тепер уряд Шмигаля підготував нову пропозицію, про що сам прем'єр написав у телеграм-каналі.

      Радимо прочитати Дефіцитом по коронавірусу: як уряд може змінити бюджет

      "Бюджет надзвичайної ситуації – це першочергові кроки уряду в боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції. Зміни до бюджету передбачають зміну акцентів на забезпечення основних потреб в умовах пандемії. Сподіваємося, Рада якнайшвидше збереться та підтримає наші пропозиції", – заявив Денис Шмигаль.

      Пенсійний фонд отримає більше грошей

      Бюджет ПФУ хотіли б збільшити на 19,7 мільярда гривень – з 172,6 до 192,3 мільярда.

      Навіщо Пенсійному додаткові гроші?

      • Передусім для виплати обіцяної Президентом України Володимиром Зеленським 1000 гривень пенсіонерам, у яких пенсії менші за 5 тисяч.
      • А також і для проведення індексації пенсій на 11%, яку обіцяють на квітень – травень.


      Уряд хоче створити Фонд боротьби з COVID-19

      Фонд боротьби з COVID-19 на майже сто мільярдів

      Уряд хоче створити Фонд боротьби з COVID-19, куди залучать 97,1 мільярда гривень.

      Звідки візьмуть гроші на Фонд боротьби з коронавірусом?

      • З урізання видатків із бюджету на інші сфери (які саме – наразі не відомо, але раніше мовилося про освіту, науку, культуру, спорт тощо).
      • Завдяки залученню кредитів.

      А куди витрачатимуть гроші з Фонду?

      • На підвищення виплат медикам та іншим працівникам, що борються з COVID-19.
      • На закупівлю товарів, робіт і послуг для боротьби з коронавірусом (наприклад, апарати ШВЛ, маски, антисептики, тести для виявлення коронавірусу).
      • На підтримку пенсіонерів.
      • На підтримку людей, які втратили роботу через карантин.
      • Для поповнення резервного фонду державного бюджету.
      • За змоги – для фінансування бюджетних програм, раніше скорочених через пандемію COVID-19.


      Основні цифри бюджету зі змінами, які пропонує уряд / Інфографіка 24 каналу

      Видатки на оборону та будівництво доріг не скорочуватимуть

      • На потреби оборони, як і раніше, планують віддати 125 мільярдів гривень.
      • Видатки на ремонт та будівництво доріг зменшать, але не набагато: з 71,9 до 70,8 мільярда гривень.

      Зауважимо, поки що про такі важливі бюджетні позиції як дефіцит та фінансування місцевих виборів Шмигаль не написав.


      Витрати на будівництво доріг також будуть значними

      Попередній варіант змін до бюджету депутати відхилили. Найближче позачергове засідання Верховної Ради може відбутися у п'ятницю, 10 квітня. Саме цього дня можуть розглянути новий варіант змін до бюджету. 


      Які наразі основні цифри у бюджеті України на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Міністерство оборони України Пенсія Пенсійний фонд України Надзвичайні ситуації Гроші Бюджет 2020 Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль
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