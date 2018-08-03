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Антимонопольний комітет оштрафував чотири фармацевтичні компанії за завищення цін на ліки

241 Читать новость на русском
Антимонопольний комітет
Антимонопольний комітет / Фото з відкритих джерел

За штучне завищення цін на ліки Антимонопольний комітет (АМКУ) оштрафував чотири фармацевтичні компанії. Мова йде про штраф на понад 18 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Зазначається, що АМКУ визначив, що умови договорів, укладених між компанією "Рош Україна" і трьома дистриб’юторами (ТОВ "БаДМ", ТОВ "Бізнес Центр Фармація" і ПАТ "Альба Україна"), призвели до необґрунтованого підвищення цін на ліки, які закуповувалися українськими бюджетними установами охорони здоров'я в 2012-2016 роках.

Фармацевтичні компанії зобов’язали припинити порушення у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Штрафи складають від понад 300 тисяч до більше ніж дев’ять мільйонів.

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Теги: Новини України Здоров'я Медицина Ліки
Джерело: 24 Канал
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