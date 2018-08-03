Антимонопольний комітет оштрафував чотири фармацевтичні компанії за завищення цін на ліки

За штучне завищення цін на ліки Антимонопольний комітет (АМКУ) оштрафував чотири фармацевтичні компанії. Мова йде про штраф на понад 18 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Зазначається, що АМКУ визначив, що умови договорів, укладених між компанією "Рош Україна" і трьома дистриб’юторами (ТОВ "БаДМ", ТОВ "Бізнес Центр Фармація" і ПАТ "Альба Україна"), призвели до необґрунтованого підвищення цін на ліки, які закуповувалися українськими бюджетними установами охорони здоров'я в 2012-2016 роках.

Фармацевтичні компанії зобов’язали припинити порушення у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Штрафи складають від понад 300 тисяч до більше ніж дев’ять мільйонів.

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