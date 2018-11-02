Антін Мухарський схуд у Туреччині на 10 кілограмів: фотофакт

Скандальний письменник та шоумен Антін Мухарський зізнався, що всього за 3 місяці в еміграції він втратив 10 кілограмів.

Про це екс-чоловік Сніжани Єгорової зізнався на своїй сторінці у Facebook. Щасливий Мухарський розповів прихильникам, що не тільки втратив зайву вагу, але й повністю відмовився від алкоголю.

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"Між цими світлинами – 3 місяці різниці і мінус 10 кілограмів. Але модель та сама! От що значить зав'язати з алкоголем і трішки займатися спортом", – зазначив Антін Мухарський, додавши фото.

Окрім цього, шоумен зізнався, що на зміни у фігурі його надихнула теперішня дружина Єлизавета Бельська, з якою він переїхав жити до сонячної Туреччини.

Нагадаємо, що розлучення Антіна Мухарського та Сніжани Єгорової досі залишається однією з найбільш обговорюваних тем в українському шоу-бізнесі. Пара не могла узгодити питання щодо виховання їх трьох дітей та аліментів. Наприкінці 2017 року Мухарський роздягнувся догола й повісив труси на двері Оболонського суду, на знак протесту за пришвидшення розгляду його справи. Після тривалих засідань суд все ж прийняв рішення, що чоловік повинен сплачувати по 8 тисяч гривень на кожну дитину.



На початку 2018 року Антін вирішив емігрувати з країни через проблеми з екс-дружиною, попросивши політичного притулку в Європі. Згодом актор зізнався, які труднощі у нього виникають за кордоном. У червні він повернувся у Київ на декілька днів, відвідавши "Книжковий Арсенал", а через деякий час поділився, що з новою дружиною Єлизаветою Бєльською він оселиться в Туреччині.