Антін Мухарський: українцям треба не впадати в ейфорію і не зневірятись

У другій частині інтерв'ю епатажний культурний діяч Антін Мухарський розповів, чи йтиме у політику, як українцям не зневірятись у боротьбі з агресором, чому його акція з роздягання і вішання трусів на Оболонський суд таки подіяла і чи повернеться митець жити в Україну.

Читайте першу частину інтерв'ю: Антін Мухарський: Сокиру війни відкопано, і я не збираюсь її заривати

Як нам рятувати ув’язненого в Росії Олега Сенцова й інших політв'язнів? Що має робити звичайний українець, який потроху зневіряється ходити на акції?

Це ви говорите, бо ви молодь. Ми також зневірялись, три рази принаймні. У моїх 20 був перший Майдан – Революція на граніті. А потім так само прийшло розчарування, бо є пікова фаза і є фаза зневіри.

Що робити? Не зневірятись й не впадати в ейфорію. Не зачаровуватись, щоб потім не розчаровуватись. Те, що є нині, якраз і свідчить про незрілість людини і громадянського суспільства, яке ще не навчилося без афективних станів, спокійно, розважливо, день за днем, потрошку робити свою роботу.

Я не буду називати прізвища, але багато з'явилось людей-неофітів, які активно включились в боротьбу, а зараз кажуть: "Усе пропало, я розчарувався в українському русі". Так було і в 1990-ті роки, і після Помаранчевої Революції. Моє покоління це вже проходило. От хто залишиться – той і є справжнім. Справжність часом перевіряється.



Культурний діяч, шоумен та письменник Антін Мухарський

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Чи можуть акції підтримки зарадити?

Я не пророк. Ви хочете від мене пророчих історій? Я не знаю. А може Сенцов – така сама розпіарена історія, як і Савченко? Я вже теж обережно ставлюся до цього. Ми бігали з Надею. Невдячне діло – говорити про того, кого не знаєш, з ким не ручкався.

Я поручився за хлопців, які підпалили храм на Десятинній, я їх знав. Це наші побратими. І я за них готовий у вогонь чи воду. А з Сенцовим не знайомий. З Савченко теж.

Я не люблю махати стягами за людей. Я роблю свою справу на своєму фронті. Працюю в полі своїх можливостей і з людьми, яких знаю особисто.

Маєте активну громадську позицію, чи плануєте йти в політику?

Ні.

Як ставитесь до людей, які стають політиками?

Я не хочу всіх огульно називати жлобами й дебілами, бо серед політиків є притомні і нормальні люди, які, на жаль, не так активно й агресивно виступають у публічному середовищі. Але моє спілкування з людьми, які належать до політикуму, було негативним. Зберігається тенденція 90-х років: до політики все ще причетні колишні злодюги, люди з хижими звичками – рвати й придушувати. Ця піна шахраїв і злодюг досі широко представлена у владі.



Культурний діяч, шоумен та письменник Антін Мухарський

До того ж, люди ідуть в політику і мусять опускати свій інтелектуальний рівень. Розумієте, політик – віддзеркалення свого виборця. А якщо виборець – дебіл з таким інтелектуальним рівнем, який дозволяє брати гречку, відповідно і політики, представляючи їхні інтереси, також стають деградантами.

А я чому пішов з телебачення зрештою? Бо телебачення і спілкування в публічному просторі вимагає пониження свого інтелектуального рівня. "Чьо ти випендріваєшся, будь проще і народ к тєбє потянется, опускай свій рівень, говори ні а чом, о том, что інтєрєсно масє", радили. Говорити треба, мовляв, про те, яка в тебе машина, куди ти поїхав, які в неї "тітьки" й губи.

Мені треба було це робити, бо на телебаченні ти заробляєш гроші. Займаєшся чорною магією, дебілізуєш широкі верстви населення. Але інколи це треба, щоб виживати у світі. Ми всі не без гріха. Інколи йдеш на компроміс. А потім від цього страждаєш і починаєш робити щось таке, що не приносить грошей. А далі, коли в тебе вивертаються кишені, знову йдеш на компроміс із совістю – знімаєшся у серіалі або робиш щось таке, що не дуже хочеться. Але ж треба за щось жити.

У лютому ви виїхали з України до Європи через скандал з вашою колишньою дружиною Сніжаною Єгоровою щодо сплати аліментів. Деякі ЗМІ писали, що причиною їхати закордон – було прагнення заробити гроші, щоб сплачувати аліменти. Вдається це робити?

Я не говорив такого. У Європі не заробляю гроші. Їх там заробити неможливо, бо я звик працювати на телебаченні. Здаю квартиру в Україні. Це дозволяє мені перекривати поточні моменти по якихось виплатах.

Я поїхав за кордон, бо до прийняття закону №7277 щодо "злісних аліментників", стикаючись з діями чорних нотаріусів, неодноразово звертаючись до міністра юстиції Павла Петренка і нарікаючи, що на мене здійснюється постійний тиск з боку судової влади, яка 4 роки не розглядає мою справу, я не отримав жодної відповіді. Тобто, я опинився у правовому вакуумі і не можу пробити його тими методами, які є у простого громадянина.



Культурний діяч, шоумен та письменник Антін Мухарський

І оця акція з роздягання і повішання трусів на Оболонський суд…. Як би там смішно не звучало, але вона досягла своєї мети. Я створив прецедент у публічному просторі, Оболонський суд через роки нарешті розглянув цю справу. Хоч і виніс рішення не на мою користь, але справа зрушила з місця і нарешті дійшла до апеляційної інстанції. Але не припинялась брехня і наклепи з боку міністра юстиції Павла Петренка, який неодноразово називав мене злісним аліментником з подачі моєї колишньої дружини Сніжани Єгорової. Я писав листи, що інформація не відповідає дійсності. Мене немає і не було у списках неплатників аліментів. Вони здійснювали психологічний тиск. 20 грудня я подав заяву на Петренка з проханням спростувати неправдиву інформацію. Ні листа, ні спростування не отримав…

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Тому мій виїзд за кордон – це певна форма протесту і привернення уваги того, що звичайний українець безправний. Так само, як і повернення на 10 днів в Україну – форма протесту. Бачте, ми з Вами говоримо і це дуже важливо. Вони розповсюджують неправдиву інформацію, а я приїду, скажу, як є, і поїду, приїду і поїду.

Розганяють дезінформацію gazeta.ua, "Комсомольська правда", газета "Сегодня" – ресурси, які не хочуть мене бачити. Мовлять, що "Орест Лютий" – націоналіст, удрал от жени, алімєнтщік" Маю багато ворогів, які мене в контексті українського поля намагаються знищити в публічному просторі. Нічого, поборемось.

На Вас здійснюють психологічний тиск, відколи приїхали?

Ні. Це я на них здійснюю тиск тепер. Апеляційний розгляд справи восени. Сподіваюсь, що до жовтня вирішимо це питання.



Культурний діяч, шоумен та письменник Антін Мухарський

З дітьми бачитесь?

Коли мами немає дома. Побачив, що в дружини ефір і приїхав. З дітьми прекрасно спілкувались 4 години, тата люблять, за татом скучили. Наступного дня мама не дала спілкуватись зі мною...

Далі поїдете в Європу?

Ні. В Америку чи Канаду. З 29 червня починаються гастролі Америкою: із західного узбережжя Лос-Анджелеса і Сан-Франциско, потім Чикаго, Нью-Йорк, Філадельфія, Торонто і Вашингтон. Буде 8 виступів.

Виступатиму і як "Орест Лютий", і як Антін Мухарський. Спочатку будуть коротенькі літературні читання Мухарського, а потім концерт "Ореста Лютого".

Багатьох друзів втратили через конфлікт з дружиною?

Розумієте, правду знаємо тільки ми з моєю колишньою дружиною. Багато людей апелює викривленою інформацією, тому образи чи ненависті я до них не відчуваю. І навіть люди з протилежного клану приходять і кажуть: "Чувак, ми хочемо, щоб ви помирились. Бо ви нормальні люди, але якісь непримиренні".

Якось так воно повернулося, закрутилось і збіглося із ситуацією в країні, що ми дійсно ніби дві ворогуючі держави: кожен тримає свою оборону і здійснює якісь напади. Це обросло ще медійним полем. Я робив юристам Єгорової пропозицію, мовляв, сядьмо за стіл переговорів. Навіть юристам який буде бонус! Якщо вони скажуть, що помирили нас, до них ватаги людей стоятимуть!



Культурний діяч, шоумен та письменник Антін Мухарський

Ні. Видно, дамам нє нужен мір, ім нужна война! От десь вони там використовуються додатковими силами, коли їм треба "замочити" чоловіка. Бо відсоток самотніх жінок в Україні дуже високий. І вони ходять на тренінги отаких боркинь з чоловіками, з прапором на коні. Це окрема форма радикального сімейного фемінізму, думати, що чоловік розмножився, розплодився, а далі "гані бабкі, астальноє ми самі рєшим". Час покаже.

Переосмислення стосунків між чоловіком і жінкою відбулось?

Так. Я зрозумів, що у стосунках є базове поняття, яке стало для мене надважливим, – абсолютна довіра. Тобто, коли у людей, які створюють пару, одні паролі до телефону й пошти. Вони ходять разом, здають аналізи крові і всього іншого, читають одні книжки, дивляться одні фільми. У них є спільний проект, який вони втілюють і заради якого живуть. Підтримують один одного, бо коли ти не підтримав свою половинку, вона стала слабшою, і завтра в неї не вистачить сил підтримати тебе.

Довіра – це коли двоє стають одним. Це ніби пафосна мудрість, але коли ти її відчуєш на практиці, все стає інакше. Це коли вони дихають спільним повітрям: ти ще не сказав цю думку, а твоя кохана каже її за тебе. Коли ви мислите в одному напрямку і знімаєте одне з одного не лише одяг, а й думки і слова. Або вона каже: "Я тільки хотіла попросити , щоб ти це зробив, а ти вже це робиш". Це незвідане, хоч я трошки й пожив.

Хочете дітей від коханої?

Зараз ні.

Що відчули, коли приїхали в Україну знову?

Нові барви. Зараз найкращий час для Києва – кінець травня, коли все буяє. Ми поїхали в заміський будинок, де я заново відчув ті запахи, за якими скучив: квіту півоній, наприклад, запах жасмину і росяної вечірньої трави. Я відчув, як співають птахи, яких немає ні в Туреччині, ні в Іспанії. Ця земля настільки сповнена життям і енергіями, і запахами, і буянням, що я знову в неї закохався. Ми не вміємо цінувати те, що маємо. І в нас більша Європа, ніж в тій же Греції. Я повернуся ще сюди жити.



Культурний діяч, шоумен та письменник Антін Мухарський

Ми були у невеликому містечку Еретрія, що розташоване на острові. Це сільська місцевість, де майже нікого нема. Жили у приватному будинку. Провели там невеличкий час у зимовий період. Ми виїжджали і в Афіни і розуміли, що у Києві чистіше, звісно. Київ – більше Європа, ніж Європа.

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Зараз так багато негативу довкола. У чому секрет щастя від Антіна Мухарського?

Базова історія – бути здоровим. Не жити десь в минулому якимись спогадами, яких не зміниш, не планувати майбутнє, яке далеко, а навчитися жити тут і зараз. Отримувати задоволення від чашки кави і спілкування, від того, що не стукає занадто швидко серце і не болить печінка. Так, я щаслива людина, бо маю друзів, батьків і кохану дружину.

Що б сказали українцям?

Друзі, частіше подорожуйте!