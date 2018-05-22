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Антін Мухарський з еміграції повертається до Києва

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Антін Мухарський
Антін Мухарський / Фото з соцмереж

Актор та шоумен Антін Мухарський, який залишив Україну, оголосив, що повертається до Києва. Проте його візит буде недовгим.

Антін повернеться до столиці в честь Книжкового Арсеналу, який розпочнеться 30-го травня.

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"Мандрівний митець прощається з гостинною Грецією. З 30 травня по 3 червня буду на Книжковому Арсеналі", – написав Мухарський у своєму Facebook та додав, що презентуватиме свій диск еротично-романтичних пісень.

Як відомо, шоумен залишив країну ще у середині лютого. Тоді Мухарський пояснив, що на такий крок він наважився через напружені взаємини з його другою дружиною Сніжаною Єгоровою.

Згодом він розповів, що повинен сплачувати Єгоровій (матері їх трьох неповнолітніх дітей) аліменти у сумі 24 300 гривень.

Додамо, офіційно Мухарський з Єгоровою розлучилися у лютому 2016 року. Зараз він у стосунках з Єлизаветою Бєльською.

Антін Мухарський з Єлизаветою Бєльською
 

Теги: Новини України LifeStyle Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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