Антирекорд нових випадків COVID-19 спричинили порушення на Великдень і Вербну неділю
За добу в Україні зафіксували найбільшу кількість нових випадків коронавірусу – 578. У Міністерстві охорони здоров'я це пов'язують із порушеннями карантину на релігійні свята.
Така кількість стала новим антирекордом в Україні. Про це повідомив міністр МОЗ України Максим Степанов на щоденному брифінгу МОЗ, пише 24 канал.
Нагадаємо Натовп на богослужінні у Святогірській лаврі: поліція відкрила провадження
Ми вважаємо, що це стало наслідком, зокрема, порушень під час Вербного тижня та безпосередньо на Великдень,
– розповів Степанов.
Усього за цю добу провели 5283 досліджень за методом ПЛР, тобто майже кожен дев'ятий пацієнт отримав позитивний результат на COVID-19.
Найбільше за цю добу зафіксували нових випадків у Чернівецькій області – 87, 61 – у Київській області і 70 – у столиці.
Дивіться повне відео брифінгу МОЗ
Найгучніші порушення на Великдень: коротко
- На Донеччині у Святогірській лаврі. Повідомлялося, що прихожани, які у Свято-Успенській Святогірській лаврі під час великодніх богослужінь порушили карантин і набилися до храму без засобів індивідуального захисту, – це внутрішньо переміщені особи, які мешкають на території лаври.
- У Тернопільській області в Почаївській лаврі. На Великодню літургію у Почаївській Свято-Успенській лаврі прийшла велика кількість парафіян. Частина з них була без масок.
- У Дніпрі в Троїцькій церкві. Майже сотня сформувала велику та тісну чергу до храму, люди були здебільшого без масок, про дистанцію годі й було говорити.
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