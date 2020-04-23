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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Антирекорд нових випадків COVID-19 спричинили порушення на Великдень і Вербну неділю

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      Натовп людей у Святогірській лаврі на Великдень / скриншот з відео

      За добу в Україні зафіксували найбільшу кількість нових випадків коронавірусу – 578. У Міністерстві охорони здоров'я це пов'язують із порушеннями карантину на релігійні свята.

      Така кількість стала новим антирекордом в Україні. Про це повідомив міністр МОЗ України Максим Степанов на щоденному брифінгу МОЗ, пише 24 канал.

      Нагадаємо Натовп на богослужінні у Святогірській лаврі: поліція відкрила провадження

      Ми вважаємо, що це стало наслідком, зокрема, порушень під час Вербного тижня та безпосередньо на Великдень,
      – розповів Степанов.

      Усього за цю добу провели 5283 досліджень за методом ПЛР, тобто майже кожен дев'ятий пацієнт отримав позитивний результат на COVID-19.

      Найбільше за цю добу зафіксували нових випадків у Чернівецькій області – 87, 61 – у Київській області і 70 – у столиці.

      Дивіться повне відео брифінгу МОЗ

      Найгучніші порушення на Великдень: коротко

      • У Дніпрі в Троїцькій церкві. Майже сотня сформувала велику та тісну чергу до храму, люди були здебільшого без масок, про дистанцію годі й було говорити.
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Релігія Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Максим Степанов Міністерство охорони здоров’я Великдень Новини України
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