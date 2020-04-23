Антирекорд нових випадків COVID-19 спричинили порушення на Великдень і Вербну неділю

За добу в Україні зафіксували найбільшу кількість нових випадків коронавірусу – 578. У Міністерстві охорони здоров'я це пов'язують із порушеннями карантину на релігійні свята.

Така кількість стала новим антирекордом в Україні. Про це повідомив міністр МОЗ України Максим Степанов на щоденному брифінгу МОЗ, пише 24 канал.

Нагадаємо Натовп на богослужінні у Святогірській лаврі: поліція відкрила провадження

Ми вважаємо, що це стало наслідком, зокрема, порушень під час Вербного тижня та безпосередньо на Великдень,

– розповів Степанов.

Усього за цю добу провели 5283 досліджень за методом ПЛР, тобто майже кожен дев'ятий пацієнт отримав позитивний результат на COVID-19.

Найбільше за цю добу зафіксували нових випадків у Чернівецькій області – 87, 61 – у Київській області і 70 – у столиці.

Дивіться повне відео брифінгу МОЗ

Найгучніші порушення на Великдень: коротко

На Донеччині у Святогірській лаврі. Повідомлялося, що прихожани, які у Свято-Успенській Святогірській лаврі під час великодніх богослужінь порушили карантин і набилися до храму без засобів індивідуального захисту, – це внутрішньо переміщені особи, які мешкають на території лаври.

У Тернопільській області в Почаївській лаврі. На Великодню літургію у Почаївській Свято-Успенській лаврі прийшла велика кількість парафіян. Частина з них була без масок.