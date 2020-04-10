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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Антирекорд в Україні: за добу піймали 25 порушників карантину на кордоні

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      Українці продовжують порушувати карантин / 24 канал

      Співробітники Державної прикордонної служби виявили 25 порушників правил карантину на кордоні України за останню добу. При цьому 17 з них не дотримались правил 14-денної самоізоляції навіть однієї доби.

      Шестеро порушників карантину виявили в пунктах пропуску "Мілове", "Гоптівка" та "Нові Яриловичі", що на кордоні з Росією та Білоруссю, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко "Українській правді".

      Зверніть увагу Кількість оштрафованих за порушення карантину перевищує число хворих на коронавірус

      Окрім того, ще 19 порушників затримали на пункті пропуску "Краківець", що на кордоні з Польщею.

      За словами Демченка, це своєрідний "рекорд" на кордоні: раніше фіксувалося 1 — 5 порушників за добу, найбльше – 7.

      Загалом з початку заходів у пунктах пропуску прикордонники виявили 56 порушників карантину. Поліція вже працює з цими справами.

      Згідно з нещодавнім рішенням Кабміну, люди які повернулися з країн, де зафіксовано випадки зараження коронавірусом, тепер повинні перебувати на обсервації впродовж 14 днів. Мета таких заходів – недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.

      Раніше Верховна Рада посилила кримінальну та адміністративну відповідальність за порушення карантину: штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.

      відповідальність порушення карантну коронавірус україна закон
      Яка відповідальність за порушення карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Поліція Статистика Штрафи Держприкордонслужба
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