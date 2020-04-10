Антирекорд в Україні: за добу піймали 25 порушників карантину на кордоні

Співробітники Державної прикордонної служби виявили 25 порушників правил карантину на кордоні України за останню добу. При цьому 17 з них не дотримались правил 14-денної самоізоляції навіть однієї доби.

Шестеро порушників карантину виявили в пунктах пропуску "Мілове", "Гоптівка" та "Нові Яриловичі", що на кордоні з Росією та Білоруссю, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко "Українській правді".

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Окрім того, ще 19 порушників затримали на пункті пропуску "Краківець", що на кордоні з Польщею.

За словами Демченка, це своєрідний "рекорд" на кордоні: раніше фіксувалося 1 — 5 порушників за добу, найбльше – 7.

Загалом з початку заходів у пунктах пропуску прикордонники виявили 56 порушників карантину. Поліція вже працює з цими справами.

Згідно з нещодавнім рішенням Кабміну, люди які повернулися з країн, де зафіксовано випадки зараження коронавірусом, тепер повинні перебувати на обсервації впродовж 14 днів. Мета таких заходів – недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.

Раніше Верховна Рада посилила кримінальну та адміністративну відповідальність за порушення карантину: штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.



Яка відповідальність за порушення карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу