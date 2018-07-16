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Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування

Антирейтинг фруктів і ягід, які можуть нашкодити здоров'ю

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Фрукти і ягоди можуть завдати шкоди здоров'ю
Фрукти і ягоди можуть завдати шкоди здоров'ю / pustunchik.ua

У деяких фруктах та ягодах містяться біоактивні компоненти, які можуть негативно відображатись на здоров'ї організму.

Перелік фруктів склали фахівці екологічної організації Environmental Working Group, передає Мedikforum.

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Одним з таких фруктів є груші, які містять багато грубої клітковини. Вона може спровокувати розлади травлення та пошкодити слизову шлунка і кишечника.

Груші можуть спровокувати розлади травлення

Груші можуть спровокувати розлади травлення

Абрикоси та персики також дратують слизову шлунка, тож їх варто споживати у помірній кількості. Виноград через великий вміст природних цукрів може призвести до бродіння у шлунку. А здуття живота і підвищене газоутворення можуть спричинити кавуни

Кавуни можуть спричинити здуття живота

Кавуни можуть спричинити здуття живота

Також з обережністю потрібно їсти черешню – її не варто вживати людям з гастритом з підвищеною кислотністю шлункового соку і при цукровому діабеті. Не можна їсти черешні відразу після їжі, адже це може спричинити газоутворення і нетравлення шлунка.

Сік цитрусових також може бути занадто агресивним для слизової. Особливо обережно їх варто споживати людям із захворюваннями підшлункової залози, шлунка і дванадцятипалої кишки.

Від цитрусових краще відмовитись людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту

Від цитрусових краще відмовитись людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Здорове харчування Шлунково-кишковий тракт
Джерело: 24 Канал
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