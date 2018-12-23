"Винен антиросійський пул": з’явилась перші закиди РФ у відповідь на нову резолюцію щодо Криму

В Держдумі кажуть, що прийняття на Генасамблеї ООН нової резолюції про порушення прав людини в Криму продавив "антиросійський пул". У РФ її називають "необ'єктивною і упередженою".

Про це заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, пише ТАСС.

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Російський політик вважає, що причина прийняття резолюції – "політиканство та русофобська істерика".

В цьому році за неї проголосувало на п'ять країн менше, але тим не менше вона була продавлена ​​антиросійським пулом на чолі з США. Знову на майданчику ООН переміг упереджений підхід та подвійні стандарти, а перемогу над істиною здобуло політиканство і русофобська істерія,

– заявив він.

Слуцький стверджує, що "про ніякі утисків жителів Криму не йшлось і не йдеться". При цьому він запросив представників ООН відвідати окупований півострів.

"І перш ніж погоджуватися з голослівними звинуваченнями Росії в погіршенні прав людини, вважаю, що представникам ООН варто було б побувати на півострові, подивитися як живе його населення і поспілкуватися з простими громадянами, як до цього зробили багато європейських делегації. тоді вони змогли б скласти для себе об'єктивну думку про реальне життя кримчан, і питання відпало б раз і назавжди", – вважає глава комітету.

Окрім того, Слуцький додав, він "готовий надати будь-яке сприяння у відвідуванні півострова місії ООН".

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН у суботу, 22 грудня, більшістю голосів прийняла запропоновану Україною нову "кримську" резолюцію. Проти документу проголосували 27 делегацій. Нова резолюція засуджує зафіксовані на території анексованого Криму порушення прав людини і незаконне встановлення Росією законів, юрисдикції і управління у регіоні.



Раніше, 18 грудня, прийняли резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму та акваторій Азовського і Чорного морів. За документ проголосували 66 країн, проти – 19, 72 утрималися.