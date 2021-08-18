Антисанітарія повна й сантехніка в жахливому стані, – пасажирка розкритикувала потяг "Інтерсіті"

Пасажирка Ольга Русонова, яка розповіла, що їхала поїздом з Києва до Кривого Рогу поскаржилась на умови. Вона запевнила, що раніше в потягах "Інтерсіті" було чисто, проте зараз ситуація значно погіршилась.

Зокрема жінка поскаржилась на антисанітарію в туалетах та поганий стан сантехніки. Про це вона написала на своїй сторінці в фейсбуці.

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Пасажирка обурилась умовами в "Інтерсіті" №740

Пасажирка Рузанова розповіла, що вона їхала потягом "Інтерсіті" №740 з Києва до Кривого Рогу. Вона пригадала, що колись там було чисто, а також був інтернет. Проте зараз ситуація кардинально інша. Попри великі черги за кавою, вона також поскаржилась на антисанітарні умови.

Туалети… Антисанітарія повна, санітарний стан наближений до плацкартного вагона. Ніякої обробки. Сантехніка в жахливому стані,

– написала пасажирка.

Вона звернулась до Укрзалізниці з риторичним запитанням: "Чому? Чому Укрзалізниця надає неякісні послуги з перевезень?".

Повний текст публікації Ольги Рузанової:

Інтерсіті 740 Київ – Кривий Ріг

Яким чистим та комфортним він був на початку…Майже ідеальна чистота, інтернет.

А зараз???

Кафе працює у вагоні з найбільшою кількістю пасажирів, там завжди черга за кавою та смаколиками, тому кількість людей у вагоні ще більша за номінальну.

Туалети... Антисанітарія повна, санітарний стан наближений до плацкартного вагона. Ніякої обробки. Сантехніка в жахливому стані.

Чому???

Чому Укрзалізниця надає не якісні послуги з перевезень???

У коментарях під постом жінки багато людей погодились з нею, проте деякі зауважили, що, мовляв, "то не тільки Укрзалізниця стратила, то наші співгромадяни обізлюються й деградують все сильніше".

Також допис жінки прокоментував ексменеджер Укрзалізниці Олександр Рудоманов. Він порадив жінці звернутись на гарячу лінію та написав, що "звернення ± ефективні".

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