Антицерковний Майдан: як стрибали росіяни і чому це важливо для України

"Кто не скачет, тот за Храм", – скандує, скакаючи, багатотисячний натовп у Єкатеринбурзі. Місцеві "тітушки" їх третій день б’ють та заливають газом, ОМОН та Росгвардія лупцює гумовими кийками, а вони співають і світять телефонами, мов ліхтариками.

В Єкатеринбурзі, що за 1700 кілометрів від Москви, розпочався справжнісінький Майдан. Думаю, незабаром усе вщухне, протест приглушать, утім, нині досить смішно спостерігати за тим, як росіяни-протестувальники буквально копіюють усе те, що вони висміювали під час української Революції Гідності. От правильно ж кажуть – сміється той, хто сміється останній.

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Протест спалахнув в Єкатеринбурзі після того, як один з найбільших парків у центрі міста влада віддала під розбудову храму. В Росії нині справжня пошесть з побудовою церков. Чому так? По-перше, це дуже вигідний бізнес, а по-друге, як відомо, бандити та чиновники за свої гріхи в усі часи жадали відкупитися саме будівництвом храмів.

В Єкатеринбурзі місцевий мільярдер, власник металургійного бізнесу зажадав поєднати приємне з корисним. Він і церкву власним коштом узявся будувати, й землю під це від російської влади отримав. А оскільки землі виявилося дуже багато, то поруч із церквою на двісті "квадратів" бізнесмен вирішив звести ще й торговий центр на 20 тисяч квадратів і хмарочос, поверхів на 30.



Сутички в Росії через будівництво храму

Простих росіян це чомусь досить обурило, й вони вийшли на несанкціонований вуличний протест. Місцева влада не розуміє, що саме обурило росіян, мовляв, як так можна протестувати проти зведення храму? З парку ж, яка користь? Жодної! А якщо будуть на місці парку храм й торговий центр – буде місце, де й харчі можна закупити і свічку поставити, щоб відмолити гріх ненажерливості.

Проте, такі вагомі аргументи пересічних росіян чомусь не задовольнили. Бідкаються, що їх не спитали, чи хочуть вони замість парку церкву й магазини. Кажуть, що обов’язкових за законом громадських обговорень насправді не проводили – їх сфальсифікували. Люди обурюються, бо храмів й хмарочосів у Єкатеринбурзі достатньо, а парк у середмісті – один. То ж місцеві мешканці зорганізувалися через соцмережі й знесли паркан, що його звели навколо парку будівельники церкви.

Мільярдер-меценат із таким розвитком подій категорично не погодився і наказав мобілізувати своїх тітушок. Окрім спонсорування церкви він жертвує гроші на місцеві бійцівські клуби, де тренує свою приватну армію. Тож оперативно зібрані молодики спортивної статури розігнали протестувальників силою. У місцевих інтелігентів проти жодного шансу встояти проти найманців не було. А місцева поліція за цим усім просто спостерігала і не втручалась, правоохоронців абсолютно не хвилювало, коли на їхніх очах накачані "бики" взялися лупцювати активістів, не жаліючи при цьому ані юнаків, ані дівчат.

За російською реальністю протест мав би захлинутися. Натомість, за класичним сценарієм розвитку подій (відомим нам за побиттям студенів на Майдані 30 грудня 2013 року) протест в Єкатеринбурзі спалахнув лише з новою силою. Багатотисячні натовпи збираються у парку кожного вечора, але тепер б’ють їх не тільки тітушки місцевого металургійного магната, але й так званий ОМОН та Російська гвардія, чиї підрозділи туди оперативно передислокували.



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І хоча російські ЗМІ про події в Єкатеринбурзі практично мовчать, обговорюючи інавгурацію Зеленського, тамтешній протест все ж набрав таких масштабів, що на них відреагував навіть Путін. Він запропонував провести соцопитування, щоб зрозуміти, а чи насправді тамтешні мешканці хочуть парк з деревами, а не бетонну будівлю з хрестом та супермаркетом.

Звісно, ми чудово розуміємо, що ситуацію замнуть. Проте, як маркер і як свідчення того, що росіяни готові виходити на вуличні протести – це не може нас не тішити. Мені особисто, як українцеві, в чий дім росіяни прийшли зі зброєю, цікаво, щоб подібних протестів в Росії спалахувало якомога більше. Радітиму, коли росіяни візьмуться перейматися розв'язання власних проблем й перестануть лізти зі своїм гнилим "русским миром" в мій дім.

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