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Антиурядові протести у Молдові: поліція жорстко зачистила багатотисячний мітинг

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Поліція розігнала протестну акцію в центрі Кишинева
Поліція розігнала протестну акцію в центрі Кишинева / Twitter

Вдень 26 серпня тисячі людей вийшли на антиурядовий мітинг в центрі столиці Молдови. Проте вже під ранок 27 серпня правоохоронці розігнали антиурядовий протест в центрі Кишинева.

Як інформує молдовське видання NewsMaker, учасників мітингу розігнали приблизно о 6-7 ранку понеділка.

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За словами активістів, близько 5 ранку до площі приїхало 15 автобусів поліції, вони перекрили рух в центрі міста та оточили протестувальників, які сиділи біля пам'ятника Штефану чел Марі.

Правоохоронці зачитали розпорядження мерії, у якому йшлось, що нібито на 27 серпня тут заплановане проведення заходів.

Один із лідерів протестної акції заступник голови партії "Платформа гідності та правди" Александр Слусарь зазначив, що протестувальникам пригрозили, якщо вони не підуть з площі добровільно, буде проведена "насильницька евакуація".

Дивіться відео акції протесту у Кишиневі:

Після цього понад півсотні протестувальників взялися за руки, а поліцейські натомість стали по одному висмикувати людей із "ланцюга".

Особливо жорского вели себе із жінками. Викручували руки, тягнули за ноги,
– зазначив Александр Слусарь.

Багатолюдний антиурядовий мітинг в центрі Кишинева 26 серпня влаштував Національний комітет руху супротиву. Опозиційні політсили вимагали визнати результати виборів мера Кишинева і скасувати змішану виборчу систему та звільнити суддів, які не визнали підсумків голосування.

Теги: Молдова протести Сутички Поліція
Джерело: 24 Канал
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