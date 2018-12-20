Антон Коробов і Наталя Букса – чемпіони України з шахів 2018 року
У Києві фінішують чемпіонати України 2018 року серед чоловіків і жінок. Переможці змагань було визначено ще до закінчення турніру.
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Так, чемпіоном України серед чоловіків став Антон Коробов з Харкова. У жінок перемогу здобула львів'янка Наталія Букса.
Джерело: 24 Канал
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