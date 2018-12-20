Антон Коробов і Наталя Букса – чемпіони України з шахів 2018 року

У Києві фінішують чемпіонати України 2018 року серед чоловіків і жінок. Переможці змагань було визначено ще до закінчення турніру.

Читайте також: Українські шахісти заявилися на чемпіонат світу в Росії Так, чемпіоном України серед чоловіків став Антон Коробов з Харкова. У жінок перемогу здобула львів'янка Наталія Букса.