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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019
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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019

      Антоненко з СІЗО подякував мамі Павла Шеремета: фото листа

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      Андрій Антоненко / фото із соцмереж

      Підозрюваний у вбивстві Павла Шеремета Андрій Антоненко (Riffmaster), який наразі перебуває у СІЗО, з-за грат висловив свою вдячність мамі загиблого журналіста. Він подякував їй за слова про те, що вона "не хоче, аби страждали невинні люди".

      Антоненко передав відповідний лист із СІЗО, а оприлюднила його у фейсбуці директор групи Riffmaster Поліна Іванова.

      Важливо: Антоненко має стовідсоткове алібі, – адвокат підозрюваного у справі Шеремета

      Я не причетний до вбивства Павла Шеремета і ні в чому не винний, щоб не казали люди зверху. Це все брехня! Повна. Я дякую матері Павла Шеремета за те, що вона не хоче, щоб страждали невинні люди,
      – написав він.

      Напередодні адвокат Антоненка, якого звинувачують в організації вбивства Шеремета, наголосив: його підзахисний має стовідсоткове алібі.

      Коротко про справу щодо вбивства журналіста Шеремета

      • Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві від вибуху його автомобіля.
      • Основна версія правоохоронців: Шеремета вбили для дестабілізації ситуації в Україні.
      • 12 грудня поліція затримала підозрюваних: Яну Дугарь, Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка. Перша начебто фотографувала камери спостереження біля дому Шеремета, інша закладала вибухівку і приводила її в дію. А організував злочинну групу, за версією слідства, Антоненко.
      • 13 грудня Печерський райсуд Києва обрав усім трьом затриманим запобіжні заходи.

      Головне про підозрюваних у справі Шеремета: дивіться відео

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Павло Шеремет Андрій Антоненко Riffmaster Вбивство Павла Шеремета
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