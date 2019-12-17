Антоненко з СІЗО подякував мамі Павла Шеремета: фото листа
Підозрюваний у вбивстві Павла Шеремета Андрій Антоненко (Riffmaster), який наразі перебуває у СІЗО, з-за грат висловив свою вдячність мамі загиблого журналіста. Він подякував їй за слова про те, що вона "не хоче, аби страждали невинні люди".
Антоненко передав відповідний лист із СІЗО, а оприлюднила його у фейсбуці директор групи Riffmaster Поліна Іванова.
Важливо: Антоненко має стовідсоткове алібі, – адвокат підозрюваного у справі Шеремета
Я не причетний до вбивства Павла Шеремета і ні в чому не винний, щоб не казали люди зверху. Це все брехня! Повна. Я дякую матері Павла Шеремета за те, що вона не хоче, щоб страждали невинні люди,
– написав він.
Напередодні адвокат Антоненка, якого звинувачують в організації вбивства Шеремета, наголосив: його підзахисний має стовідсоткове алібі.
Коротко про справу щодо вбивства журналіста Шеремета
- Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві від вибуху його автомобіля.
- Основна версія правоохоронців: Шеремета вбили для дестабілізації ситуації в Україні.
- 12 грудня поліція затримала підозрюваних: Яну Дугарь, Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка. Перша начебто фотографувала камери спостереження біля дому Шеремета, інша закладала вибухівку і приводила її в дію. А організував злочинну групу, за версією слідства, Антоненко.
- 13 грудня Печерський райсуд Києва обрав усім трьом затриманим запобіжні заходи.
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