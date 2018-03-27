Антоніо Бандерас переодягнувся у ченця, щоб взяти участь у святковій ході
Голлівудський актор Антоніо Бандерас переодягнувся в ченця під час урочистої ходи з нагоди початку Страсного тижня.
Актор переодягнувся в римо-католицького ченця і разом з подругою Ніколь Кемпл і дочкою Стеллою взяв участь у святкуванні, яке відбувалося у соборі святого Хуана Баустіста, йдеться у виданні EL ESPECTADOR.
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Також Антоніо Бандерас отримав почесну місію – подзвонити у дзвони посеред служби.
Варто зауважити, що нещодавно у Малазі актор представив свій новий проект, другий сезон серіалу "Геній", в якому він зіграв Пабло Пікассо.
Побачити Бандераса у багатосерійному фільмі можна буде від 25 квітня 2018 у ефірі National Geographic.
Джерело: 24 Канал
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