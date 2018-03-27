Антоніо Бандерас переодягнувся у ченця, щоб взяти участь у святковій ході

Голлівудський актор Антоніо Бандерас переодягнувся в ченця під час урочистої ходи з нагоди початку Страсного тижня.

Актор переодягнувся в римо-католицького ченця і разом з подругою Ніколь Кемпл і дочкою Стеллою взяв участь у святкуванні, яке відбувалося у соборі святого Хуана Баустіста, йдеться у виданні EL ESPECTADOR.

Читайте також: Безволосий та без брів: Антоніо Бандерас здивував новою зовнішністю

Також Антоніо Бандерас отримав почесну місію – подзвонити у дзвони посеред служби.

Варто зауважити, що нещодавно у Малазі актор представив свій новий проект, другий сезон серіалу "Геній", в якому він зіграв Пабло Пікассо.

Побачити Бандераса у багатосерійному фільмі можна буде від 25 квітня 2018 у ефірі National Geographic.