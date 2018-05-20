AOC представила компактний дисплей з технологією USB-C

Компанія AOC представила монітор I1601FWUX з технологією USB-C. На відміну від більш старого стандарту USB, вона поєднує високоякісний сигнал DisplayPort і живлення в одному кабелі.

Про це пише itnews.com.ua.

Екран має розмір 15,6 дюйма збігається з розміром дисплеїв більшості мультимедійних лептопів, а висота підставки дає змогу розмістити зображення на одному рівні з ноутбуком.

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Монітор дуже легкий – всього 800 г.

Дисплей також оснащений режимом AOC Low Blue Light, який зменшує потенційно небезпечне синє світіння і запобігає втомі очей. Смарт-чохол захищає дисплей, коли монітор складний. Коли ж він розкладений, чохол перетворюється в підставку для роботи.

Монітор AOC I1601FWUX надійде у продаж вже до кінця травня. Його вартість становитиме 7 599 гривень.