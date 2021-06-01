Одеський апеляційний суд виправдав Сергія Демчука – соратника Стерненка

Одеський апеляційний суд виніс рішення щодо Сергія Демчука – активіста "Правого сектора". Судді постановили, що вина Демчука у справі про викрадення Сергія Щербіча є не доведеною.
Приморський суд Одеси ще 23 лютого визнав Демчука винним у злочинах та виніс вирок – 7 років за ґратами та конфіскація половини майна. Проте Апеляційний суд це рішення скасував.
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З Демчука знімуть електронний браслет
Нарешті з мене знімуть браслет, згідно з рішенням апеляційного суду, і я зможу вільно пересуватись і поновитися на роботі,
– зазначив Демчук.
Активіст не визнає своє провини у злочинах і зазначив, що раніше перебував під вартою за іншим обвинуваченням прокуратури, яке теж було визнано Одеським апеляційним судом незаконним.
Активіст не визнавав своєї провини
"Після цього Суворовський райсуд переглянув справу, і тому колегія суддів апеляційного суду 31 травня ухвалила стосовно мене рішення, не взявши до уваги рішення райсуду і попередню судимість, на чому наполягали прокурори", – додав Демчук.
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Суд напередодні розглянув і справу проти Сергія Стерненка
Зазначимо, що 31 травня Апеляційний суд Одеси розглядав і справу щодо Сергія Стерненка. Активіста виправдали за однією з трьох статей обвинувачення – щодо заволодіння 300 гривнями. Проте визнали винним у незаконному поводженні зі зброєю та викраденні людини. Стерненка засудили до 1 року умовно, це рішення він планує оскаржувати у Верховному Суді України.