Одеський апеляційний суд виправдав Сергія Демчука – соратника Стерненка

Одеський апеляційний суд виніс рішення щодо Сергія Демчука – активіста "Правого сектора". Судді постановили, що вина Демчука у справі про викрадення Сергія Щербіча є не доведеною.

Приморський суд Одеси ще 23 лютого визнав Демчука винним у злочинах та виніс вирок – 7 років за ґратами та конфіскація половини майна. Проте Апеляційний суд це рішення скасував.

Важливо Прокурорам залишається лише ганьба, – адвокат Стерненка

З Демчука знімуть електронний браслет

Нарешті з мене знімуть браслет, згідно з рішенням апеляційного суду, і я зможу вільно пересуватись і поновитися на роботі,

– зазначив Демчук.

Активіст не визнає своє провини у злочинах і зазначив, що раніше перебував під вартою за іншим обвинуваченням прокуратури, яке теж було визнано Одеським апеляційним судом незаконним.

Активіст не визнавав своєї провини

"Після цього Суворовський райсуд переглянув справу, і тому колегія суддів апеляційного суду 31 травня ухвалила стосовно мене рішення, не взявши до уваги рішення райсуду і попередню судимість, на чому наполягали прокурори", – додав Демчук.

До теми Судова система хотіла "зберегти обличчя", – Гнап про вирок Стерненку за 1 патрон

Суд напередодні розглянув і справу проти Сергія Стерненка

Зазначимо, що 31 травня Апеляційний суд Одеси розглядав і справу щодо Сергія Стерненка. Активіста виправдали за однією з трьох статей обвинувачення – щодо заволодіння 300 гривнями. Проте визнали винним у незаконному поводженні зі зброєю та викраденні людини. Стерненка засудили до 1 року умовно, це рішення він планує оскаржувати у Верховному Суді України.