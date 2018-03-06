Апеляційний суд Києва не відсторонив Труханова з посади мера

Апеляційноий суд Києва не задовольнив апеляційну скаргу прокурора в кримінальному провадженні щодо Геннадія Труханова про відсторонення його із посади мера Одеси.

Про це повідомляє прес-служба Апеляційного суду Києва.

Зазначається, що ухвалу Солом'янського райсуду від 27 лютого залишили без змін, а апеляційну скаргу прокурора – без задоволення.

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"6 березня 2018 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва розглянула апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні щодо підозрюваного Труханова Г.Л., подану на ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 27 лютого 2018 року. Вказаною ухвалою суду першої інстанції відмовлено у задоволенні клопотання детектива НАБУ про відсторонення від посади Одеського міського голови підозрюваного Труханова Г.Л.", –йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Геннадія Труханова підозрюють у привласненні та розкраданні майна в особливо великих розмірах. Держслужбовцю закидають придбання за 185 мільйонів гривень адмінбудівлі Одеського заводу "Краян". 15 лютого у Солом'янському райсуді Києва Труханову обрали запобіжний захід, мера Одеси взяв на поруки нардеп від БПП Дмитро Голубов.