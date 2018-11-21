Апеляційний суд не дозволив звільнити Савченко з-під варти

У вівторок, 20 листопада, Київський апеляційний суд відхилив клопотання адвокатів народної депутатки Надії Савченко щодо звільнення її з-під варти.

Про це повідомив адвокат підозрюваної Олександр Шадрін агентству "Інтерфакс-Україна".

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Так, рішення Шевченківського суду Києва про подовження арешту Савченко до 23 грудня залишилось чинним.

У чому підозрюють Надію Савченко?У змові з проросійськими бойовиками Донеччини та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником щодо обміну полоненими Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.