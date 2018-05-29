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Апеляційний суд виправдав скандального журналіста Коцабу

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Апеляційний суд виправдав Коцабу
Апеляційний суд виправдав Коцабу / Rian.com.ua

У вівторок, 29 травня, Апеляційний суд Львівської області виправдав івано-франківського журналіста та блогера Руслана Коцабу під час повторного розгляду справи, якого 2 роки тому засудили до 3 років і 6 місяців в'язниці через перешкоджання діяльності Збройних сил України.

Про це на своїй сторінці у Facebook сповістила захисниця журналіста Тетяна Монтян.

Вона уточнила, що суд залишив без зміни ухвалу Долинського районного суду Івано-Франківської області, який виправдав Коцабу.

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Так, Апеляційний суд визнав, що кримінальні провадження проти Коцаби не відповідають чинному законодавству.

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Нагадаємо, у травні 2016 року івано-франківський суд засудив Коцабу до 3,5 років позбавлення волі за перешкоджання діяльності ЗСУ. Журналіста притягли до кримінальної відповідальності за опублікований в соцмережі відеоролик "Я проти мобілізації". Коцаба на суді неодноразово заявляв, що вважає російську агресію проти України на Донбасі "братовбивчою війною".

Коцабу також звинувачували у державній зраді, але суд визнав його невинним за цим звинуваченням.

У липні 2016 року журналіста визнали невинуватим і відпустили.

Теги: Новини України Новини Львова журналісти
Джерело: 24 Канал
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