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22:53, 26 червня
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"Апетитна" курятина: в мережі опублікували шокуючі фото фасування продуктів в окупованому Криму

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В Алушті робочі прямо на асфальті вирішили розфасувати курятину
В Алушті робочі прямо на асфальті вирішили розфасувати курятину / фото з відкритих джерел

У мережі з'явились вражаючі фото з окупованого Криму. В колись популярному курортному місті Алушта робочі прямо на асфальті вирішили розфасувати курятину.

Про це інформують у Twitter-спільноті "RoksolanaToday&Крым".

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Секрети російської кухні – перед приготуванням виваляти в лайні,
– написали у групі.

До допису додані знімки, на яких видно, як робітники супермаркету фасують курятину просто посеред дороги – на асфальті.

"В '' Фуршет '' на Сімферопольській свіжу курочку завезли", – додають у спільноті.

 

Теги: Новини Криму Анексія Криму Курйозні новини
Джерело: 24 канал
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