Апетитна лазанья: три рецепти

Лазанья вважається стравою італійської кухні. Зазвичай лазанья складається з кількох шарів тонкого тіста, перекладеного різноманітними начинками.

Існує багато рецептів сучасної лазаньї – її можна готувати з фаршем із м'яса, риби, овочів та грибів. Пропонуємо три варіанти приготування цієї ситної та смачної страви.

Італійська лазанья

Інгредієнти: листи тіста для лазаньї – 350 гр, твердий сир – 200 гр, м’ясний фарш – 400 гр, ріпчаста цибуля – 100 гр, часник – 5 гр, оливкова олія – 300 гр, помідори – 300 гр, сіль за смаком, суміш італійських трав – 2,5 гр, вершкове масло – 80 гр, борошно – 40 гр, молоко – 700 гр, дрібка мускатного горіха.

Рецепт приготування італійської лазаньї

Викладаємо фарш на розігріту сковорідку, наливаємо оливкову олію, розминаємо фарш виделкою, обсмажуємо 5 хвилин. Цибулю і часник очищаємо, подрібнюємо, додаємо до фаршу, обсмажуємо до прозорості цибулі, після чого додаємо помідори, сіль і суміш італійських трав. Тушкуємо 40 хвилин під закритою кришкою.

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Вершкове масло розтоплюємо в сотейнику з товстим дном, потім вводимо борошно, розмішуємо масу і вливаємо тепле молоко (молоко вливаємо частинами, кожен раз акуратно розмішуючи соус, щоб не було грудочок), варимо до загуснення. Солимо соус і додаємо мускатний горіх, перемішуємо, прибираємо з вогню.

Викладаємо в форму трохи фаршу, розрівнюємо рівним шаром. Викладаємо листи лазаньї, покриваємо їх білим соусом і викладаємо нові листи лазаньї. У такий спосіб складаємо кілька шарів. Посипаємо зверху тертим сиром і відправляємо форму в духовку, розігріту до 180 градусів, запікаємо протягом 30 хвилин до рум'яної скоринки.

Лазанья із шпинатом та сиром

Інгредієнти: шпинат – 600 гр, часник – 2 зубчики, листи лазаньї – 256 гр, твердий сир – 300 гр, яйця – 4 шт., вершки – 500 гр, помідори – 1 шт, сіль за смаком, цибуля – 1 шт, рослинна олія 50 гр, м’ясний фарш – 500 гр.

Рецепт приготування лазаньї із шпинатом та сиром

Натираємо сир, нарізаємо цибулю півкільцями, а помідори кубиками. Обсмажуємо цибулю до повної прозорості, додаємо м'ясний фарш і помідори, солимо. Потім додаємо подрібнений часник і обсмажуємо, щоб рідина повністю випарилася з сковороди.

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Шпинат миємо та нарізаємо, тоді обсмажуємо, поки він не стане м'яким.

Збиваємо яйця з вершками, солимо.

У підготовлену форму для запікання наливаємо трохи вершків, кладемо листи лазаньї по всій поверхні дна.

Тоді кладемо половину від загальної кількості шпинату, м'ясний фарш, посипаємо сиром і прикриваємо все це листами лазаньї.

Знову викладаємо шпинат, м'ясний фарш і посипаємо сиром. Прикриваємо листами лазаньї і посипаємо зверху сиром. Потім усе заливаємо залишками вершків.

Запікаємо лазінню близько 45 хвилин при температурі 180 -200 градусів.

Лазанья з кабачками

Інгредієнти: листи лазаньї – 200 гр, болгарський перець – 300 гр, помідори – 300 гр, баклажани – 200 гр, кабачки – 300 гр, селера – 150 гр, цибуля-порей – 150 гр, твердий сир – 200 гр, рослинна олія – 50 гр, сіль за смаком, перець за смаком, молоко – 1 літр, вершкове масло – 100 гр, борошно – 5 ст ложок.

Рецепт приготування лазаньї кабачками

Миємо баклажани, ріжемо їх на кубики. Кладемо у глибоку тарілку і добре солимо. Залишаємо їх на півгодини. Потім миємо їх у холодній воді. Ріжемо ріпчасту цибулю, перець та кабачки на кубики. Дрібно ріжемо селеру. Теж квадратиками ріжемо помідори.

На розігріту сковорідку наливаємо олію і смажимо цибулю. Потім додаємо баклажани і кабачки. Тоді додаємо дрібно порізану селеру, перець і помідори. В кінці солимо та перчимо за смаком.

Переходимо до соусу для лазаньї. Розтоплюємо вершкове масло, акуратно, постійно помішуючи, додаємо борошно. Потім обережно вливаємо молоко. Доводимо масу до кипіння. Варимо, поки соус не буде нагадувати рідку сметану. Додаємо трохи солі, часнику і мускатного горіха.

Викладаємо листи для лазаньї на дно. Зверху викладіть овочі та залийте їх соусом. Зробіть таких кілька шарів. Ставимо на 20 хвилин в духовку. Потім посипаємо сиром. Знову відправляємо лазанью в духовку ще на 25 хвилин.