Апокаліпсис переноситься

Ми всі помремо. Від нового коронавирусу, який крокує по планеті. А якщо не від вірусу, то від світової фінансової кризи, яка прийде слідом за вірусом і знищить українську економіку. А якщо не від цих глобальних напастей, то від рук Путіна, готового в будь-який момент розв'язати проти нас повномасштабну війну...

Апокалиптические прогнозы и панические слухи пользуются спросом всюду. Но для Украины они стали образом жизни; перманентной информационной повесткой на протяжении многих лет. Чуть не каждый божий день украинцы авансом хоронят себя и свою страну.

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Кто-то обвиняет отечественные СМИ и блогосферу в неоправданном запугивании сограждан. Призывает быть ответственными и сдержанными, не гнаться за хайпом и кликбейтом, щадить чужие нервы, не преувеличивать возможные опасности раньше времени. Кто-то возражает: напоминает о слабости государства, о нерадивых чиновниках, о малом запасе прочности – и о необходимости привлечь внимание к очередной угрозе до того, как она застанет Украину врасплох. Лучше перебдеть, чем недобдеть!

Истина, как обычно, посередине. С одной стороны, государство действительно не готово ни к большой эпидемии, ни к большому экономическому кризису, ни к большой войне. С другой стороны, непрерывное битье в тревожный набат не делает нас вторым Израилем и не выводит нашу готовность к худшему на качественно новый уровень. В глубине души это отлично понимают и сами пророки Апокалипсиса, и их благодарная аудитория.

Да, если вспышка COVID-19 перерастет в настоящую пандемию, Украина едва ли обеспечит своих граждан адекватной медицинской помощью и пострадает сильнее развитых стран. Нам остается надеяться на сдерживание вируса заграничными медиками.

Да, глобальный финансовый крах ударит по проблемной Украине очень больно, и заблаговременно подстелить соломки вряд ли удастся. Нам остается уповать на устойчивость мировой экономики

Да, украинские возможности противостоять северному соседу заведомо ограничены, и в случае крупномасштабного военного вторжения шансов у ВСУ нет. Нам остается верить в то, что господин Путин не окончательно тронулся рассудком и не пойдет на дальнейшую конфронтацию с Западом.

Бессилие системы в критической ситуации очевидно всем. На государственную поддержку рассчитывать не приходится, и ее заменяют психологические упражнения. Видимо, не будет ошибкой предположить, что наша любовь к апокалиптическому и паническому – это своеобразная страхотерапия. Общество, не способное защититься от угроз, бросается навстречу гипотетическим угрозам.

Мы с мазохистским наслаждением пугаем друг друга – потому что в душе хотим быть опровергнутыми и переубежденными. Мы нарочно сгущаем краски – чтобы с большей вероятностью ошибиться. Мы охотно поддаемся преждевременной панике – желая поскорее увидеть, что паниковали зря. Мы смакуем самые мрачные прогнозы – и втайне радуемся тому, что время идет, а они пока не сбываются.

Подобно маленькому пастушку из нравоучительного рассказа, Украина готова ежедневно кричать "Волки! Волки!" Но не для того, чтобы вызвать подмогу, которая все равно не придет: а скорее затем, чтобы удостовериться в ложности поднятой тревоги. Убедиться в том, что сегодня волки не появились, и облегченно выдохнуть. Большой эпидемии, большого кризиса, большой войны в стране еще нет. Апокалипсис откладывается как минимум на сутки. Жизнь продолжается!

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