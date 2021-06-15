Апокаліптична негода: Одеса потерпає від зливи – відео

15 червня 2021 , 17:59
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Джерело:

24 канал

Одеса 15 червня потерпає від зливи зі шквальним вітром. У Житловому масиві імені Котовського через негоду впали дерева.

Місцевих жителів та туристів попереджають, що внаслідок зливи в акваторію потрапляє велика кількість поверхневих вод. Щоб уникнути ризику підхоплення інфекцій, наразі рекомендують не купатися у морі.

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Утриматися від морських купань рекомендує також пресслужба Одеської міськради. Причиною стали зливи упродовж 12 – 13 червня 2021 року. Тоді в акваторію міських пляжів потрапила велика кількість стічних вод. 

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Зауважте! Сезон негоди в Одесі розпочався 12 червня. Внаслідок сильної зливи вулиці міста перетворилося на річки. Упродовж 15 хвилин у місті випало  28 міліметрів опадів .

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Автор: Мар'яна Бекало