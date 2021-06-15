Апокаліптична негода: Одеса потерпає від зливи – відео

Одеса 15 червня потерпає від зливи зі шквальним вітром. У Житловому масиві імені Котовського через негоду впали дерева.

Місцевих жителів та туристів попереджають, що внаслідок зливи в акваторію потрапляє велика кількість поверхневих вод. Щоб уникнути ризику підхоплення інфекцій, наразі рекомендують не купатися у морі.

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Утриматися від морських купань рекомендує також пресслужба Одеської міськради. Причиною стали зливи упродовж 12 – 13 червня 2021 року. Тоді в акваторію міських пляжів потрапила велика кількість стічних вод.

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У червні всі регіони України потерпають від дощів та гроз. Зокрема, у Дніпрі через негоду обвалилася частина Січеславської набережної.

На Харківщині жертвою негоди став 62-річний чоловік. У нього влучила блискавка.

У Полтаві рятувальникам довелося витягували автівки з води.

Львів внаслідок шквальних вітрів попадали дерева.

Окрім того, знеструмленими опинилися десятки населених пунктів України.