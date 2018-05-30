Apple блокує оновлення додатку Telegram в Росії, – прес-служба месенджера

Компанія Apple ще з середини квітня блокує оновлення додатку Telegram, який заборонений на території Росії. Проте користувачі систем Android продовжують отримувати оновлення додатку.

Про це повідомляє прес-служба Telegram, предає "Интерфакс".

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Нажаль, Apple блокує Telegram від оновлення свого додатку iOS глобально з середини квітня", – йдеться в повідомленні прес-служби.

Також зазначається, що при цьому користувачі систем Android продовжують отримувати оновлення, в тому числі останню версію правил, які стосуються конфіденційності персональних даних.

Роскомнадзор 28 травня направив лист в Apple з вимогою "припинити поширення в Росії додатки Telegram і розсилку його пуш-повідомлень", і протягом місяця повідомити про виконану роботу у відомство. В іншому випадку Роскомнадзор пригрозив "можливими діями з боку відомства щодо порушення функціонування App Store".

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Запити на видалення додатка Telegram з онлайн-магазинів Apple і Google Роскомнадзор направив в компанії ще 17 квітня, але вони за цей час не відповіли на запит відомства.