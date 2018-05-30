14:43
30 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 10°C
  • четвер
    29°C 19°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Трамп нікого не любить більше Путіна. Сувенірка російського мундіалю
Вєсті Кремля
22:36, 29 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
00:24, сьогодні
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, сьогодні
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Інтернет
ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Apple блокує оновлення додатку Telegram в Росії, – прес-служба месенджера

265 Читать новость на русском
Apple блокує оновлення додатку Telegram
Apple блокує оновлення додатку Telegram / Фото з вільних джерел

Компанія Apple ще з середини квітня блокує оновлення додатку Telegram, який заборонений на території Росії. Проте користувачі систем Android продовжують отримувати оновлення додатку.

Про це повідомляє прес-служба Telegram, предає "Интерфакс".

Читайте також:  В WhatsApp виявили довгоочікувану функцію

Нажаль, Apple блокує Telegram від оновлення свого додатку iOS глобально з середини квітня", – йдеться в повідомленні прес-служби.

Також зазначається, що при цьому користувачі систем Android продовжують отримувати оновлення, в тому числі останню версію правил, які стосуються конфіденційності персональних даних.

 

Роскомнадзор 28 травня направив лист в Apple з вимогою "припинити поширення в Росії додатки Telegram і розсилку його пуш-повідомлень", і протягом місяця повідомити про виконану роботу у відомство. В іншому випадку Роскомнадзор пригрозив "можливими діями з боку відомства щодо порушення функціонування App Store".

Читайте також:  Facebook вводить нову корисну функцію

Запити на видалення додатка Telegram з онлайн-магазинів Apple і Google Роскомнадзор направив в компанії ще 17 квітня, але вони за цей час не відповіли на запит відомства.

Теги: Техно Новини Росії Інтернет Соцмережі Apple Telegram
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
День жіночої емансипації: що це таке та чи важливо для України
сьогодні, 14:02 День жіночої емансипації: що це таке та чи важливо для України
Настя Сукач 136
Вбивство Аркадія Бабченка: останні новини
сьогодні, 13:08 Вбивство Аркадія Бабченка: останні новини
3780
Вы из России? Вас убьют
сьогодні, 13:01 Вы из России? Вас убьют
Євгенія Мазур 878
Аркадія Бабченка вбили у Києві: біографія відомого журналіста
сьогодні, 12:25 Аркадія Бабченка вбили у Києві: біографія відомого журналіста
Соломія Ніколайчук 5196
10 памятных цитат Аркадия Бабченко
сьогодні, 12:01 10 памятных цитат Аркадия Бабченко
Юрій Бутусов 1266
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук