Apple для покращення Siri працевлаштував людину, яка відзначилась неабиякими успіхами в Google

Колишній очільник підрозділу Google з пошуку та штучного інтелекту Джон Джаннандреа стане керівником відділу "машинного навчання та стратегій штучного інтелекту" компанії Apple, тобто 53-річний шотландський інженер контролюватиме команду, яка працює над Core ML і Siri.

Про це пише The Verge.

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Як підкреслюється, зараз для Apple важливо зберегти лідерство у сфері найсучасніших додатків у світі, а Core ML – це система навчання Apple для додатків, яка допомагає розробникам легко запускати інструменти штучного інтелекту на мобільних пристроях.

Крім того, фахівець продовжить працювати над технологіями, які що стосуються обробки мови та тексту, а також надання корисної інформації користувачам. Зокрема, такий функціонал в Apple використовується в Siri.

Робота, якою займатиметься Джаннандреа підпадає під категорію "природного розуміння мови" або NLU, підгалузі штучного інтелекту, що є призначеною для навчання комп'ютерів розумінню людської мови.

За словами самого інженера, у такі роботі є багато викликів, однак це найбільш захоплююча частина штучного інтелекту. У 2017 році в одному із інтерв’ю він навіть згадав про розуміння природної мови як про "святий Грааль для прикладного штучного інтелекту".

Як підкреслюється у матеріалі, Siri представили ще в 2011 році, але з тих пір розвиток цього глосовго помічника загальмувався, і тепер він лише нагадує автовідповідач. Також Siri зараз не може конкурувати з такими найвідомішими голосовими асистентами, як Amazon Alexa або Google. У зваізку з цим Apple неодноразово критикували через те, що Siri абсолютно не відповідає сучасним вимогам.

Додамо, що перед переходом в Apple Джон Джаннандреа працював вісім років в Google, де також займався технологіями машинного навчання.

Цікавим є і те, що він є засновником стартапів Tellme Networks і Metaweb Technologies. До прикладу, перший керував телефонною лінією, яка використовувала розпізнавання голосу, щоб відповідати на запити абонентів про такі речі, як погода та фондовий ринок.

До слова, нещодавно в Google вирішили перейняти один із цікавих підходів Apple – об’єднати всі пристрої в єдину екосистему. Новий проект отримав назву Better Together.