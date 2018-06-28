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22:53, 26 червня
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Apple готує революційний iPad – аналітик розповів деталі

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Apple готує революційний iPad
Apple готує революційний iPad / Фото з відкритих джерел

Компанія Apple готує до випуску iPad нового покоління. Новий планшет корпорація планує представити вже цієї осені. Про це заявив відомий аналітик Мін-Чі Куо.

Повідомляє MR.

Новий iPad буде із збільшеним дисплеєм та мінімальними рамками і підтримкою функції розпізнавання обличчя Face ID.

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За даними аналітика, дисплей нового iPad матиме діагональ 11,9 дюйма, підтримку технології True Tone і можливості працювати з частотою 120 Гц. Також новинка отримає сканер особи Face ID, яка буде кращою ніж у iPhone X. Так, ця функція точніше і швидше буде визначати особу, та зможе сканувати до чотирьох осіб.

Презентація цього нового iPad відбудеться восени 2018 року.

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Теги: Техно iPad Apple Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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