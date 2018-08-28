Apple готується представити революційну технологію

Не секрет, що компанія Apple здатна випускати революційні продукти. У 2019 користувачів очікує чергова революція, за якою безсумнівно підуть всі інші виробники. Йдеться про новий спосіб взаємодії з інтерфейсом.

Про це повідомляє etnews.

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У 2007 році Стів Джобс представив технологію multitouch, за своєю масштабністю нова технологія Apple буде не гірше. Йдеться про hovering-multitouch ("літаючі жести").



Стів Джобс на презентації технології Multi-Touch

Щось подібне сьогодні можна зустріти в смартфонах Samsung Galaxy Note. Перо здатне взаємодіяти з екраном на відстані 30 міліметрів без дотиків. Вперше подібну технологію представила компанія Sony, випустивши на ринок Xperia Sola з технологією Floating Touch ще в 2012 році.

У випадку з iPhone, за чутками, Apple повністю адаптує інтерфейс iOS, додасть підтримку декількох торкань (Note 9 підтримує лише один дотик), а також збільшить відстань взаємодії з 30 міліметрів до 50 міліметрів.

Однак на цьому нововведення не закінчуються. За даними корейських журналістів, Apple оснастить iPhone (2019) потрійною задньою 3D-камерою TOF, яку можна зустріти в недавно представленому Oppo R17 Pro. Дана камера здатна сканувати простір і перетворювати його в 3D-модель. Над чимось подібним раніше працювала компанія Google (Project Tango).

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Технологія управління жестами – дивіться відео

В купі дві технології дозволять Apple створити щось абсолютно нове. Компанія може повністю перейти на управління жестами без доторків за підтримки AR. І щось нам підказує, що мова йде про справжню революцію.

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