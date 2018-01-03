Apple може купити американський сервіс Netflix, – ЗМІ

За інформацією видання Business Insider експерти припускають, що існує близько 40% можливості покупки корпорацією Apple американського стрімінг-сервісу Netflix.

Про це повідомляє Business Insider.

Фінансові експерти Аналітики Джим Сува і Ася Мерчант із Citi Bank напророкували у своїх прогнозах, що технологічний гігант Apple купить стрімінг-сервіс Netflix у 2018 році.

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Для цього вони наводять 2 чинники, чому це може статися. Перший – це те, що в Apple з'явиться багато вільних коштів через майбутні зміни в податковому кодексі США. Другий – це те, що компанія вже давно заявляє про те, що буде знімати свої фільми, серіали й інший розважальний контент, але поки що не досягнула в цьому особливих успіхів.

Також зазначається і про не окупність контенту Netflix, яка може призвести компанію до боргів.

Що цікаво, на початку 2017 року експерти Citi Bank передбачили, що компанія Disney купить корпорацію Fox. Так і сталось, угода коштувала 52 мільярди доларів, хоча мало хто в це вірив.