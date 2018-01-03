21:26
3 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Телеканал новин 24 Новини Новини науки і технологій
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Apple може купити американський сервіс Netflix, – ЗМІ

17:04, сьогодні 252 Читать новость на русском
Тім Кук (Apple) і Рід Гастінґс (Netflix)
Тім Кук (Apple) і Рід Гастінґс (Netflix) / www.businessinsider.com

За інформацією видання Business Insider експерти припускають, що існує близько 40% можливості покупки корпорацією Apple американського стрімінг-сервісу Netflix.

Про це повідомляє Business Insider.

Фінансові експерти Аналітики Джим Сува і Ася Мерчант із Citi Bank напророкували у своїх прогнозах, що технологічний гігант Apple купить стрімінг-сервіс Netflix у 2018 році.

Читайте також: В Apple запропонували компенсацію за гальмування роботи старих iPhone

Для цього вони наводять 2 чинники, чому це може статися. Перший – це те, що в Apple з'явиться багато вільних коштів через майбутні зміни в податковому кодексі США. Другий – це те, що компанія вже давно заявляє про те, що буде знімати свої фільми, серіали й інший розважальний контент, але поки що не досягнула в цьому особливих успіхів.

Також зазначається і про не окупність контенту Netflix, яка може призвести компанію до боргів.

Що цікаво, на початку 2017 року експерти Citi Bank передбачили, що компанія Disney купить корпорацію Fox. Так і сталось, угода коштувала 52 мільярди доларів, хоча мало хто в це вірив.

Теги: LifeStyle Apple Кіно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Готівковий курс валют 3 січня: євро різко підскочив
сьогодні, 19:30 Готівковий курс валют 3 січня: євро різко підскочив
1367
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук