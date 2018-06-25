Apple може презентувати новий бюджетний iPhone 9: з'явились фото

Компанія Apple восени може таки презентувати бюджетний iPhone. За чутками, цей бюджетник матиме назву iPhone 9. При цьому в мережі вже з'явились фото майбутньої новинки.

Про це повідомляє bgr.com.

Цього раз в мережу злили фото захисного чохла iPhone 9, який розробляє компанія Ghostek.

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Як свідчать знімки, дизайн iPhone 9 буде виконаний в стилістиці iPhone X. Щоправда, рамки по краях дисплея у iPhone 9 трохи ширші, ніж у iPhone X.

iPhone 9 буде схожий на модель iPhone X

Новий смартфон отримає 6,1-дюймовий екран з добре відомою "монобровою" у верхній частині дисплея. За чутками, виріз буде приховувати систему камер TrueDepth, необхідну для роботи сканера Face ID. При цьому сканер відбитків пальців Touch ID у цій моделі буде відсутній.

Смартфон представлять вже восени

На задній панелі iPhone 9 буде розміщена одинарна камера.

Як повідомляють інсайдери, восени разом із iPhone 9 будуть представлені 5,8-дюймовий iPhone X і 6,5-дюймовий iPhone X Plus. Обидві моделі отримають OLED-дисплей.

В мережу злили фото захисного чохла iPhone 9

Нагадаємо, раніше була інформація, що восени Apple представить бюджетний смартфон iPhone SE 2. Однак, згодом повідомили, що корпорація вирішила відмовитися від випуску цього смартфона через занадто високу ціну.

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