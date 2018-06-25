17:04
25 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
21°C 7°C
  • вівторок
    23°C 14°C
  • середа
    22°C 17°C
  • четвер
    29°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Фатальний error "Хірурга". Той, кого не можна називати
Вєсті Кремля
20:58, 23 червня
Вєсті.UA. Жир. Молода кров Порошенка. Фіаско Онищенка
Вєсті.UA
21:05, 23 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Apple може презентувати новий бюджетний iPhone 9: з'явились фото

2339 Читать новость на русском
Загалом Apple має представити 3 новинки
Загалом Apple має представити 3 новинки / bgr.com

Компанія Apple восени може таки презентувати бюджетний iPhone. За чутками, цей бюджетник матиме назву iPhone 9. При цьому в мережі вже з'явились фото майбутньої новинки.

Про це повідомляє bgr.com.

Цього раз в мережу злили фото захисного чохла iPhone 9, який розробляє компанія Ghostek.

Читайте також: iPhone X Plus може встановити рекорд серед смартфонів

Як свідчать знімки, дизайн iPhone 9 буде виконаний в стилістиці iPhone X. Щоправда, рамки по краях дисплея у iPhone 9 трохи ширші, ніж у iPhone X.

iPhone 9

iPhone 9  буде схожий на модель iPhone X

Новий смартфон отримає 6,1-дюймовий екран з добре відомою "монобровою" у верхній частині дисплея. За чутками, виріз буде приховувати систему камер TrueDepth, необхідну для роботи сканера Face ID. При цьому сканер відбитків пальців Touch ID у цій моделі буде відсутній.

iPhone 9

Смартфон представлять вже восени

На задній панелі iPhone 9 буде розміщена одинарна камера.

Як повідомляють інсайдери, восени разом із iPhone 9 будуть представлені 5,8-дюймовий iPhone X і 6,5-дюймовий iPhone X Plus. Обидві моделі отримають OLED-дисплей.iPhone 9

В мережу злили фото захисного чохла iPhone 9

Нагадаємо, раніше була інформація, що восени Apple представить бюджетний смартфон iPhone SE 2. Однак, згодом повідомили, що корпорація вирішила відмовитися від випуску цього смартфона через занадто високу ціну.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Apple iPhone Смартфони
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Елемент торгу: чим криза в Азовському морі загрожує Україні
сьогодні, 17:00 Елемент торгу: чим криза в Азовському морі загрожує Україні
Блог Медіа 138
Нападение на ромов во Львове – операция СВР России по прокачке ситуации в Украине
сьогодні, 15:01 Нападение на ромов во Львове – операция СВР России по прокачке ситуации в Украине
Злой Одессит 909
Зухвалі рейдерські захоплення: на чиєму боці Мін’юст
сьогодні, 14:10 Зухвалі рейдерські захоплення: на чиєму боці Мін’юст
Тетяна Мартинюк 261
В этой стране ромы всегда виноваты больше тех, кто крадет и грабит
сьогодні, 12:00 В этой стране ромы всегда виноваты больше тех, кто крадет и грабит
Юрий Касьянов 1185
Вдома, за кордоном чи на дачі: як планують відпочивати українці
сьогодні, 10:01 Вдома, за кордоном чи на дачі: як планують відпочивати українці
1476
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук