Apple може презентувати загадковий iPhone 11

В мережі з’явилась інформація, що принаймні один із смартфонів iPhone 2018 року може отримати назву iPhone XI (11). Така думка виникла після матеріалів опублікованих на сайті французького рітейлера Mobile24, який розпочав оформлення цілого розділу, який присвячений аксесуарам для смартфону з такою назвою.

За даними Mobile24, під ім'ям iPhone XI повинна вийти 6,1-дюймова модель, також відома як iPhone 9 або iPhone XC. При цьому інші моделі на сайті рітейлера називаються саме так, як прогнозували галузеві джерела: iPhone XS та iPhone XS Max.

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Незважаючи на авторитетність інсайдерів, які надали дані про назви майбутніх смартфонів і логіку, яка в них простежується, ім'я iPhone XI виглядає гармонійніше, ніж iPhone XC, більшою мірою відповідаючи канонам неймингу, заданих колись самою Apple.



Apple може випустити смартфон під назвою iPhone XI

З огляду на велику кількість теорій щодо найменувань нових iPhone, досить дивно, що ніхто не розглядає варіант з iPhone IX (9). Використовуючи римську дев'ятку в назві 6,1-дюймового апарату, Apple збереже спадкоємність моделей, не відмовляючись при цьому від обігравання символу "X".

Відзначимо, презентація, на якій Apple представить нові iPhone, відбудеться 12 вересня. Крім трьох моделей смартфонів, очікується реліз оновленої лінійки iPad Pro з мінімальними рамками і підтримкою Face ID, Apple Watch четвертого покоління і недорогого MacBook з діагоналлю дисплея 13 дюймів.

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