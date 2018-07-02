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Apple може випустити iPhone з двома SIM-картами

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Apple може випустити iPhone з двома SIM-картами
Apple може випустити iPhone з двома SIM-картами / unsplash

Компанія Apple випускає iPhone вже 10 років, проте жоден із смартфонів так і не обзавівся підтримкою двох SIM-карт. Однак, за інформацією інсайдерів, компанія з Купертіно планує випустити девайс із підтримкою двох SIM-карт.

Про це повідомляє akket.com.

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За даними від авторитетного ресурсу, до кінця цього року в продаж надійде щонайменше одна модель iPhone зразка 2018 року, яка зможе похвалитися слотом для установки двох SIM-карт. За рахунок такої особливості користувачі зможуть використовувати одночасно послуги відразу двох операторів зв'язку, на що зараз здатні лише мобільні пристрої під управлінням операційної системи Android.

Купити iPhone зі слотом для установки двох SIM-карт можна буде гарантовано в Китаї. Чи вдасться зустріти таку особливість в модифікації телефону для міжнародного ринку, на жаль, поки невідомо. Варто зазначити, що замість другої "сімки" не можна буде встановити карту пам'яті, тому що це суперечить політиці компанії Apple, згідно з якою покупець повинен визначитися з потрібним йому обсягом пам'яті до покупки.

Якщо інформація джерела достовірна, то незабаром в операційній системі iOS 12 розробники зможуть знайти згадку нових можливостей фірмового телефону, основою якого стане 8-ядерний процесор Apple A12.

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Теги: Техно Смартфони Apple iPhone
Джерело: 24 Канал
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