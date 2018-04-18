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Apple нагадала про вільну від польотів зону над Apple Park: останнє відео над кампусом компанії

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Apple нагадала про
Apple нагадала про "вільну від польотів" зону над Apple Park / Фото з вільних джерел

Знаменитий своїми роликами пілот квадрокоптера Дункан Сінфілд отримав попередження від компанії Apple за те, що черговий раз зняв штаб-квартиру компанії. Швидше за все, це було останнє попередження від керівництва.

Про це повідомляє macdigger.ru.

Apple посилила заходи безпеки і тепер контролює дронів, блукаючих над кампусом корпорації. Дрон Сінфілда літав над Apple Park від початку будівництва і нікому не було до нього справи, але останнього разу служба безпеки компанії знайшла його протягом 10 хвилин і заборонила знімати, нагадавши, що повітряний простір над будівлею є нельотною зоною.

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Ролики з Apple Park подобалися користувачам і дозволяли оцінити прогрес, якого досягла компанія. Проте Тім Кук попереджав, що Apple Park вільна від дронів зона і після завершення будівництва зйомка буде заборонена. Кук вважає, що дрони можуть шпигувати за співробітниками компанії через скляні стіни і помітити щось таємне.

Сінфілд, який знімав штаб-квартиру корпорації останній рік, вважає, що в найближчому майбутньому Apple розгорне в межах Apple Park автоматичний захист від дронів.

Це лише припущення, але мій інстинкт підказує мені, що Apple може використовувати спеціалізовану технологію передачі радіохвиль, яка блокує переміщення квадрокоптера і інших схожих пристроїв,
– зазначив Дункан.

Захоплююче відео над кампусом Apple Park – дивіться відео

Теги: Техно Новини США Ґаджети Apple
Джерело: 24 Канал
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