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Apple офіційно представила нові версії Phone 8 і iPhone 8 Plus: фото

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iPhone 8 and iPhone 8 Plus (PRODUCT) RED Special Edition
iPhone 8 and iPhone 8 Plus (PRODUCT) RED Special Edition / bgr.in

Компанія Apple офіційно представила смартфони iPhone 8 і iPhone 8 Plus у червоному кольорі. Смартфони будуть доступні для замовлення завтра, 10 квітня, а в магазинах з'являться у п'ятницю, 13 квітня.

Про це йдеться на офіційному сайті Apple.

Окрім того, Apple представила новий чохол Folio для iPhone X із серії (PRODUCT) RED, який також можна буде купити вже у вівторок. Чохол, виготовлений з спеціально обробленої шкіри і приємний на дотик.

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Новий чохол Folio для iPhone X

Новий чохол Folio для iPhone X

До речі, частина коштів, зароблених програмою (RED), обіцяють відправити на гранти Глобального фонду для боротьби з ВІЛ/СНІДом. З 2016 року, коли було запущено програму RED), Apple передала до Глобального фонду понад 160 мільйонів доларів, що є найбільшим корпоративним внеском в діяльність фонду.

Смартфони iPhone 8 and iPhone 8 Plus (PRODUCT) RED Special Edition будуть доступні з пам'яттю на 64 ГБ і 256 ГБ за ціною від 699 доларів (18 400 гривень). При цьому новий чохол можна купити за 99 доларів (близько 2 600 гривень).

Смартфони iPhone 8 and iPhone 8 Plus (PRODUCT) RED Special Edition

Смартфони iPhone 8 and iPhone 8 Plus (PRODUCT) RED Special Edition

Теги: Техно Apple Смартфони iPhone 8
Джерело: 24 Канал
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