Apple Pay в Україні – зрада чи перемога?

Це мобільна платіжна система Apple, анонсована в далекому 2014 році. Вона дозволяє оплачувати покупки за допомогою свого мобільного телефону

Прив'язуєте картку до свого iPhone, підносите до терміналу, натискаєте на Touch ID – і все: ви оплатили. При цьому, номери карт і транзакції не зберігаються на iOS-пристрої або серверах Apple: додатки, що підтримують Apple Pay, зобов'язані використовувати політику конфіденційності, яка гарантує збереження ваших особистих даних. У підсумку, економиться час, а безпека платежу зростає, оскільки магазин ні в якому вигляді не отримує дані карти.

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І ось, через майже чотири роки ця штука дісталась до України. Так що наступного разу, коли ви будете купувати з ящика яйця і полуницю у тітки біля метро – у вас є можливість оплатити товар за допомогою смартфона або прив'язаних до нього Apple Watch. Звичайно, за умови, що у неї є термінал, який приймає Apple Pay. А якщо терміналу немає, і тітка, як і мільйон інших представників українського рітейлу, вважають за краще готівку – вам доведеться платити звичайним способом.

Уряди різних країн, при повній підтримці банків і фінансових інституцій, активно впроваджують концепцію суспільства без готівки. І тут є дві новини: хороша і погана.

Хороша новина в тому, що чим менше кешу – тим більше порядку. Відсоток кеша в грошовому обороті країни відображає ступінь економічної і суспільної стабільності держави, рівень фінансової грамотності та доходів населення, а також глибину криміналізації суспільства. До того ж, у всьому світі оплата готівкою все більше стає ознакою бідності. Тому країни, які не займаються впровадженням кредитних карт і систем безконтактних платежів, приречені на відставання, що веде до смерті на задвірках цивілізації. Погана новина полягає в тому, що держава, яка виключає готівку за допомогою впровадження грошової системи, отримує безпрецедентний контроль над грошима населення. Тобто, в концепції суспільства без готівки повинен бути присутнім, в першу чергу, високий рівень довіри до держави. А з цим у нас самі знаєте, як.

Тому: з одного боку – маємо Супертехнологічний Apple Pay. З іншого боку – монополіста в банківській сфері у вигляді держави. І з третьої – старше покоління, яке за п'ять хвилин добігає до банкомату і витягує звідти всю зарплатню до останньої копійки, відразу ж після її нарахування.

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