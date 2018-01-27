Apple переманила до себе іменитого режисера фільму "Ла-Ла Ленд"

Apple вступає у відкриту конкуренцію з Netflix і починає переманювати іменитих режисерів. Так, режичер "Одержимості" і "Ла-Ла Ленд" Демієн Шазелл, який в минулому році підписався на музичну драму "The Eddy" для Netflix, попрацює над серіалом для Apple.

Про це повідомляє The New York Times. Ні назви, ні хоч якоїсь інформації про сюжет поки немає. Мабуть, подробиці доведеться чекати так само довго, як новини про новий iPhone – Apple мовчить щоб уникнути витоку деталей.

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Але відомо, що Шазелл одноосібно зніме всі епізоди першого сезону і що режисер знову попрацює з продюсерами "Ла-Ла Ленду" – Джорданом Горовицем і Фредом Бергером.

Компанія Apple активно розвиває власний потоковий сервіс і вже уклала угоди з такими зірками, як Різ Уізерспун, Дженніфер Еністон і Стівен Спілберг. І хоча вона далеко не перша на терені створення оригінального телевізійного контенту, вона, безсумнівно, складе сильну конкуренцію сервісам Hulu, Amazon і Netflix.

Що стосується Демієна Шазелла, він зараз продовжує роботу над фільмом "Перша людина" з Райаном Гослінгом в ролі астронавта Ніла Армстронга. Реліз заплановано на 2 листопада 2018 року.